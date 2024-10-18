DEM Parti'den çözüm süreci mesajı: "CHP olmadan bu iş olmaz"

DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde barış temalı bir komisyon neden kurmuyoruz? Örneğin, bu komisyon kurulursa CHP onun başında yer alabilir. CHP olmadan bu mesele çözülemez" şeklinde açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle selamlaşması ve Öcalan'a yönelik çağrısının ardından, "çözüm süreci" konusuna ilişkin DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi. İstanbul'da düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan ve Hatimoğulları, "CHP olmadan bu iş olmaz" ifadelerini yineledi.

"Önceden Planlanmış Bir Hareketti"

Bakırhan ve Hatimoğulları'nın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Bahçeli’nin gelip elimizi sıkması, Türkiye barışının sağlanması gibi bir açıklama yapması beklediğimiz bir şey değildi. Grup Başkanvekilimiz Gülistan Hanım yanımda duruyordu. Kulağıma eğilerek "Başkan Bahçeli iki defa mimikleriyle selam vermeye çalıştı" dedi. Ben de "Niye sana selam versin, başka yere bakıyordur" dedim. Meğer doğruymuş. Belli ki orada olan bir şey değil. Bence önceden çalışılmış, kurgulanmış, hesaplanmış, tartışılmış bir şeydi. Sayın Bahçeli’nin uzattığı eli itmezdik. Kendimize güveniyoruz, öyle bir gelenekten geliyoruz. İyi de yaptı gelerek. Önemsiyorum her şeyden bağımsız. Meclis’te siyasi partilerin tokalaşması, bir araya gelmesi, konuşması, meseleleri müzakere etmesi kadar doğal bir şey yok. Yoksa Meclis’in bir anlamı kalmaz.

"Biz Dünden Hazırız"

Henüz bir süreç mi değil mi onu bilmiyoruz. Yani resmi olarak bu işi başlatanlarla bir temasımız bir görüşmemiz olmadı. Gayri resmi yollarla da bir görüşme temas olmadı. Bir sürece ihtiyaç var mı, var. Fazlasıyla var. Hatta gecikildi.. Bence bir sürece ihtiyaç var ama bu o süreç midir, bir sürece evrilir mi emin olun biz de bu konuda bir şey bilmiyoruz. Ciddi bir güvensizlik var. Çözüm Süreci’ni yaşadık. Parti yöneticilerimiz göz altına alınıyor, tutuklanıyor. Cezaevlerinden hasta tutsakların cenazesi geliyor. Biz de ne olduğunu izlemeye anlamaya analiz etmeye çalışıyoruz. Öcalan’la bir görüşme oldu mu bilmiyoruz. 43 aydır ciddi bir tecrit var. O görüşmelerin sonucu mu ondan da emin değiliz.Mesele sadece el uzatmak, tutmakla ilgili bir durum değil. Umarım iktidar, kalmışsa bir devlet aklı, hem içeride hem dışarıdaki bu gelişmeleri dikkate alarak Türkiye'nin toplumsal barışına katkı sunacak bir zemin açar. Biz dünden hazırız. Tabii biz de aktörüz. Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olarak üzerimize düşen bir sorumluluk varsa tabii ki yerine getiririz.

"PKK'ya Silah Bırakın Diyemeyiz"

Bakırhan, "Biz PKK'ya silah bırakın diyemeyiz, çünkü biz PKK'lı değiliz ve onların adına konuşamayız. Eğer bu konuda bir çözüm aranıyorsa, tüm aktörlerin dikkate alınması gerekiyor" dedi.

"CHP Olmadan Olmaz"

CHP’nin bu süreçteki önemine değinen DEM Parti Eş Başkanları, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde barış temalı bir komisyon kurulmalı ve CHP de bu komisyonda yer almalı. CHP olmadan bu iş olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri hakkında bir fikri, bir programı olmalı. Ana muhalefet partisi bu süreçte mutlaka yer almalıdır" diye belirtti.

"MHP ile Kırmızı Çizgimiz Yok"

Son olarak Bakırhan ve Hatimoğulları, "MHP’nin bu süreçte yer almasının toplum yararına olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda kırmızı çizgimiz yok, meselenin çözümü bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.