DEM Parti'den kritik görüşme hamlesi! Önder'in sağlık durumu görüşme planlarını değiştirdi!

DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ve Pervin Buldan’ın hastanedeki yoğunluğu nedeniyle grup başkanvekilleri tarafından yapılacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
DEM Parti'den kritik görüşme hamlesi! Önder'in sağlık durumu görüşme planlarını değiştirdi!
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DEM Parti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunları ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ın hastane yoğunluğu nedeniyle görüşmenin partinin grup başkanvekilleri tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Parti açıklamasında kamuoyunda yayılan bazı iddialara da yanıt verildi. Özellikle Sırrı Süreyya Önder'in yerine İmralı Heyeti’ne yeni bir ismin dahil edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. DEM Parti açıklamasında, "Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır. Ayrıca Adalet Bakanı ile görüşme, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle Grup Başkanvekillerimiz tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verdi. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

DEM Parti Sırrı Süreyya Önder
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