DEM Parti’den Meclis turu: ilk durak MHP, sırada AK Parti var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nedeniyle yetkilendirdiği parti heyeti ile bir araya gelen DEM Parti temsilcileri, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Hatimoğulları, “Tüm görüşmelerimizi tamamladıktan sonra detaylı açıklamamızı basın emekçileriyle paylaşacağız. Sayın Devlet Bahçeli’ye acil şifalar diliyoruz” dedi.

MHP adına görüşmeye katılan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise "Faydalı bir görüşme oldu, ancak MHP olarak herhangi bir açıklama yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyeti, MHP ziyaretinin ardından saat 14.00’te Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile görüşecek. Her iki temas da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşiyor.

Öte yandan, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki olası görüşmeye çevrildi. DEM Parti, Erdoğan’ın "görüşürüm" mesajı sonrası resmi randevu talebinde bulunmuştu.

Heyette yer alan isimlerden Pervin Buldan, Erdoğan’ın Meclis’teki sohbet sırasında Sırrı Süreyya Önder’e, “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var” dediğini aktardı.

DEM Parti’nin Ankara temasları sürerken, Erdoğan ile yapılacak görüşmenin bayram sonrasında gerçekleşmesi bekleniyor.