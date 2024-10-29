DEM Parti'den MHP'ye sıcak mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu sözlerle DEM Partiye çağrı yapmıştı. Bahçeli, 29 Ekim mesajında da "uzanan hoşgörü elini hala idrak edememiş, maksadını anlayamamış siyasi güruhun provokatif açıklamaları yapıcı değil yıkıcıdır" diyerek Dem Parti'ye sitem etmişti.

- DEM'e evvela düşen sorumluluk uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir.

Bu siteminin üzerinden 24 saat geçmeden DEM Parti’den Devlet Bahçeli'ye sıcak mesajlar geldi. Eş Başkan Tuncer Bakırhan, "Biz kesinlikle uzatılan eli sıkılı bir yumrukla karşılamayız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Lideri Özgür Özel gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı süreçle ilgili destek açıklaması yapmaya davet etti.