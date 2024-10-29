DEM Parti'den MHP'ye sıcak mesaj

CHP gibi DEM Parti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki yeni açılıma destek vermesi için açıklama yapmaya davet etti. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’nin “uzattığım elin anlamını idrak edin” çağrısına da sıcak mesajlar verdi.

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DEM Parti'den MHP'ye sıcak mesaj
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu sözlerle DEM Partiye çağrı yapmıştı. Bahçeli, 29 Ekim mesajında da "uzanan hoşgörü elini hala idrak edememiş, maksadını anlayamamış siyasi güruhun provokatif açıklamaları yapıcı değil yıkıcıdır" diyerek Dem Parti'ye sitem etmişti.

- DEM'e evvela düşen sorumluluk uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir.

Bu siteminin üzerinden 24 saat geçmeden DEM Parti’den Devlet Bahçeli'ye sıcak mesajlar geldi. Eş Başkan Tuncer Bakırhan, "Biz kesinlikle uzatılan eli sıkılı bir yumrukla karşılamayız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Lideri Özgür Özel gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı süreçle ilgili destek açıklaması yapmaya davet etti.

- Bence Cumhurbaşkanı biraz anlamaya çalışıyor kamuoyunu yoklamaya çalışıyor. Bu meselenin artık hal yola yoluna girmesi ve çözülmesi gerektiğini söylemeleri gerekiyor Onun için ben Bahçeli'nin bu mesele ile ilgili ortaya koymuş olduğu düşünceleri çok garipsem medim bu ülkeyi seven Herkesin bir biçimle artık bu soruna bir şey demesi gerekiyor.
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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