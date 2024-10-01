DEM Partili belediye işçilere kıydı

Sendika başkanları adına açıklama yapan Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, ”Bugün, 85 gündür direnen Iğdır Belediye emekçileri için dayanışmayı dosta düşmana gösterme günüdür” dedi.



DEM Partili Iğdır Belediyesi'nin işten çıkardığı 204 işçinin 85 gündür süren oturma eylemine 30 Belediye-İş Sendikası başkanı destek verdi.



30 Sendika başkanı adına konuşan Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, “Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Hukuksuzluğu ve adaletsizliği hak etmiyoruz” dedi.

Duman, seçimden sonra DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in, Belediye-İş üyesi olan işçilere mobbing ve baskı uygulandığını aktardı.

- Üstelik yerel seçimlerden önce "biz işçiden ve emekçiden yanayız, istiyorsanız kayıt yapın, biz geldiğimiz zaman işçileri çıkarmayacağız" sözüne rağmen işten attı. Üstelik, seçimin ardından tanışma toplantısında "bizler kimsenin ekmeği ile oynamayacağız." demesine rağmen, işten attı.