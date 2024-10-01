DEM Partili belediye işçilere kıydı
DEM Partili Iğdır Belediyesi’nin işten çıkardığı 204 işçinin eylemlerinde 85 gün geride kaldı. Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işçilere Belediye-İş Sendikası’nın 30 şube başkanı destek verdi.
Sendika başkanları adına açıklama yapan Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, ”Bugün, 85 gündür direnen Iğdır Belediye emekçileri için dayanışmayı dosta düşmana gösterme günüdür” dedi.
DEM Partili Iğdır Belediyesi'nin işten çıkardığı 204 işçinin 85 gündür süren oturma eylemine 30 Belediye-İş Sendikası başkanı destek verdi.
30 Sendika başkanı adına konuşan Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, “Biz sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Hukuksuzluğu ve adaletsizliği hak etmiyoruz” dedi.
- Bugün, Iğdır belediyesi emekçilerinin yalnız olmadığını, çaresiz olmadığını dosta düşmana gösterme günüdür. Bugün; eşitlik, adalet, demokrasi hak, hukuk emek, emekçi sözcüklerini ağzından düşürmeyenlere karşı emekçinin gücünü ve birliğini gösterme günüdür. Bugün dayanışmanın, bugün emeğin günüdür.
Duman, seçimden sonra DEM Partili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş’in, Belediye-İş üyesi olan işçilere mobbing ve baskı uygulandığını aktardı.
- Üstelik yerel seçimlerden önce "biz işçiden ve emekçiden yanayız, istiyorsanız kayıt yapın, biz geldiğimiz zaman işçileri çıkarmayacağız" sözüne rağmen işten attı. Üstelik, seçimin ardından tanışma toplantısında "bizler kimsenin ekmeği ile oynamayacağız." demesine rağmen, işten attı.
DEM Partili yöneticilerin işçi kıyımına sessiz kaldığını belirten Duman, “DEM Parti’nin emekçi sevgisi de iki yüzlülüğü de ortaya çıkmıştır” dedi.
- Seçim öncesinde sonrasında işçiye söz verip sözünü tutmayan kişiye ne denir?Ağzından emek, demokrasi hukuk lafı eksik olmayanların sözünün bir ağırlığı olacak. Önce dürüst olacaksınız. Ahlaklı olacaksınız. İnsan olacaksınız. Hakka, hukuka ağzınızdan çıkan söze sahip çıkacaksınız.