DEM Partili belediye önünde eylem: 168 gündür sürüyor
DEM Partili Iğdır Belediyesi’nin seçimleri kazandıktan sonra işgücü maliyetleri gerekçe göstererek işten çıkardığı 204 işçinin emek mücadelesi sürüyor. Soğuk havaya aldırış etmeden belediye binası önünde 168 gündür oturma eylemi yapan işçiler, işlerine geri dönmek istiyor.
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DEM Partili Iğdır Belediyesinin yasalara ve toplu sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde işten çıkardığı 204 emekçinin hak mücadelesi 168 gündür sürmeye devam ediyor.
Belediye binası önünde soğuk havaya aldırış etmeyen Hizmet-İş sendikasına üye olan işçilerin tek bir isteği var. O da işlerine geri dönebilmek.
İşlerine geri dönene kadar mücadele edeceklerini belirten emekçiler, yetkililerden de destek istedi.
- Bizim genel olarak arkadaşlarımızın talebi, işlerine geri dönebilmek uğruna kaç gün beklenecekse yılmadan bu onurlu mücadeleyi sürdüreceğiz ayrışmadan hep birlikte bir tek yumruk olarak işimize geri dönmeyi amaçlıyoruz.