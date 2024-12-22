DEM Partili belediye önünde eylem: 168 gündür sürüyor

DEM Partili Iğdır Belediyesinin yasalara ve toplu sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde işten çıkardığı 204 emekçinin hak mücadelesi 168 gündür sürmeye devam ediyor.

Belediye binası önünde soğuk havaya aldırış etmeyen Hizmet-İş sendikasına üye olan işçilerin tek bir isteği var. O da işlerine geri dönebilmek.

İşlerine geri dönene kadar mücadele edeceklerini belirten emekçiler, yetkililerden de destek istedi.