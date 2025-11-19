DEM Partili Çandar, Demirtaş'ın tahliyesi için haftasonunu işaret etti: Çıkma ihtimali çok kuvvetli

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin konuştu. 6. Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS 2025) için Duhok’ta bulunan Çandar, gündeme dair soruları yanıtlarken Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Selahattin Demirtaş ne zaman serbest bırakılacak?” sorusunu yanıtlayan Çandar, Demirtaş’ın hukuk gereği her an serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Çandar, “Bu hafta bırakılması gerekiyordu zaten” dedi.

Çandar’ın konuşmasının ilgili bölümü şu şekilde:

“Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin serbest bırakılma kararı var ve bu karar Türkiye'nin itirazı reddedildiği için kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın her an serbest bırakılması hukuk gereği. Bu hafta bırakılması gerekiyordu zaten. Bir ses çıkmadı.

Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta çıkma ihtimali çok kuvvetli. Bu çok önemli çünkü Selahattin Demirtaş hapisten çıkmazsa o zaman bütün bu söylediğimiz sözler, yaptığımız konuşmalar boşa demektir.”