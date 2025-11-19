DEM Partili Çandar, Demirtaş'ın tahliyesi için haftasonunu işaret etti: Çıkma ihtimali çok kuvvetli

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Selahattin Demirtaş’ın hukuken her an serbest bırakılması gerektiğini belirterek, tahliye için “Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta çıkma ihtimali çok kuvvetli” değerlendirmesi yaptı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
DEM Partili Çandar, Demirtaş'ın tahliyesi için haftasonunu işaret etti: Çıkma ihtimali çok kuvvetli
Yayınlanma:

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin konuştu. 6. Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu (MEPS 2025) için Duhok’ta bulunan Çandar, gündeme dair soruları yanıtlarken Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Selahattin Demirtaş ne zaman serbest bırakılacak?” sorusunu yanıtlayan Çandar, Demirtaş’ın hukuk gereği her an serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Çandar, “Bu hafta bırakılması gerekiyordu zaten” dedi.

Çandar’ın konuşmasının ilgili bölümü şu şekilde:

“Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin serbest bırakılma kararı var ve bu karar Türkiye'nin itirazı reddedildiği için kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın her an serbest bırakılması hukuk gereği. Bu hafta bırakılması gerekiyordu zaten. Bir ses çıkmadı.

Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta çıkma ihtimali çok kuvvetli. Bu çok önemli çünkü Selahattin Demirtaş hapisten çıkmazsa o zaman bütün bu söylediğimiz sözler, yaptığımız konuşmalar boşa demektir.”

İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacakİşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacakYurt
Yalnızca bir üye hayır dedi: Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasını öngören tasarı Temsilciler Meclisi’nden geçtiYalnızca bir üye hayır dedi: Epstein dosyalarının kamuoyuna açılmasını öngören tasarı Temsilciler Meclisi’nden geçtiDünya
Yarın yağış kapıda: Meteoroloji hava durum raporuYarın yağış kapıda: Meteoroloji hava durum raporuYurt
demirtaş selahattin demirtaş tahliye
Günün Manşetleri
Süreç Komisyonu cuma günü toplanıyor
Epstein sorusu Trump’ı öfkelendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İşsizlikte üçüncü çeyrek bilançosu belli oldu
"Gerekirse yanıma 3 kişi alır İmralı'ya giderim"
3 yılda mezuniyet hakkı geliyor, işte detaylar...
Türkiye'deki yabancı sayısı belli oldu
Pirinçleri altın diye beyan ettiler, 100 milyar liralık zarar ortaya çıktı
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Şantiye müdürü göçük altında kaldı!
Çok Okunanlar
Balıkesir’de metruk bina çöktü Balıkesir’de metruk bina çöktü
Çandar, Demirtaş'ın tahliyesi için haftasonunu işaret etti Çandar, Demirtaş'ın tahliyesi için haftasonunu işaret etti
A Milliler’in Dünya Kupası play-off muhtemel rakipleri netleşti A Milliler’in Dünya Kupası play-off muhtemel rakipleri netleşti
İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak İşinizi bu saatlere bırakmayın: 19 Kasım’da uzun süre elektrikler olmayacak
BİM 21 Kasım aktüel ürünler kataloğu BİM 21 Kasım aktüel ürünler kataloğu