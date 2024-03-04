DEM Parti'nin irtibat bürosu açılışında PKK propagandası!

Erzurum'da terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin seçim bürosunda terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir kişi yakalandı.

DEM Parti'nin irtibat bürosu açılışında PKK propagandası!
Editör: Uğur Çam

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti seçim irtibat bürosunun açılış etkinlikleri sırasında, PKK terör örgütünün sözde bayrağını açan kişi tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, PKK propagandası yapmak suçundan göz altına alındı. Şüpheli şahıs emniyet işlemlerinin ardından, adli mercilere sevk edildi. E.Y. isimli şahıs, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza şartıyla serbest bırakıldı.  

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# pkk # DEM Parti
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