DEM Parti'nin liste taktiğini YSK bozdu

Yerel seçimler için gerekli evrakları teslim etme süresi Salı günü saat 17.00'de doldu. Ancak DEM Parti "trafiğe takıldık, kaza oldu" gibi gerekçelerle belgeleri geç teslim etti.

"Çünkü bizim kent uzlaşısı dediğimiz, üzerine kimi yerellerimizin, ilçelerimizin tartıştığı çalıştığı kimi yerlerde kent uzlaşısını sağlamaya çalıştıkları bir durum söz konusu. Dolayısıyla son güne kalması gayet normal."

Asıl neden Kandil'den gelen "ittifakları sürdürün" talimatıydı. Talimatın gereği İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede CHP ve DEM Parti'nin seçimlere ortak girmesiydi.

"Ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor."

Ancak planlandığı gibi olmadı. DEM Parti, “belgelerin teslimi konusunda geciktik” dedi, İstanbul İl Seçim Kurulu ise belgeleri kabul etti. Olay sonrası DEM Parti "hayır geciktik" diyemeyince planlar suya düştü, Kandil'in talimatı uygulanamadı.