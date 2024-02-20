DEM Parti'ye terör operasyonu

DEM Parti'ye İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı belirlenen Esenyurt İlçe Eş Başkanları Bahar Karataş ve Fatih Ergün, evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı saatlerde Esenyurt Dem Parti İlçe binasında da arama yapıldı.

Binada yapılan aramada birçok yasaklı yayın, gazete, Öcalan’ın fotoğraf ve posterleri ele geçirildi.

DEM Parti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidarın partimizi kriminalize etmeye dönük bu saldırılarına boyun eğecek değiliz." ifadeleri kullandı.