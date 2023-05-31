Demirtaş'tan HDP'ye “Son uyarı”

PKK'nın siyasi uzantısında yenilgi nedeniyle ipler gergin. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, oy oranını düşürerek Meclis’te sandalye kaybeden HDP’ye tepki gösterdi. Demirtaş, partisinin seçim süreci boyunca profesyonellikten uzak bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Seçime Yeşil Sol Parti’yle giren PKK uzantısı HDP’nin oyları yurt genelinde düştü. Yüzde 11’lik oy oranı, yüzde 8’e geriledi. Düşüşe, HDP’nin cezaevindeki Eski Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş’tan tepki geldi.

Terör hükümlüsü Demirtaş, Artı Gerçek için kaleme aldığı yazıda, HDP’ye sert sözlerle yüklendi. Seçim çalışmalarının çok geç başladığını ve yarım yamalak yürüdüğünü söyledi. "Bir yöre derneğinin çalışması gibi amatörce yaklaşımla başarılı olamazsınız" diyen Demirtaş, HDP’nin toplumda ve Kürt vatandaşlarındaki değişimi okuyamadığını belirtti.

Selahattin Demirtaş, “HDP için Alarm zilleri zaten uzun zamandır çalıyordu, bu seçim sonuçları da son uyarı oldu" ifadelerini kullandı. Ortaya çıkan tablonun iyi okunmaması durumunda mevcut düşüşün devam edeceğini vurguladı.

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