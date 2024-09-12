DEM'li belediyelerde Kandil kadrolaşması

DEM Partili belediyelerde terör örgütü iltisaklı kadrolaşma hızlandı. Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesine PKK iltisakı nedeniyle açığa alınan öğretmen Emine Akşahin Köroğlu belediye başkan yardımcısı yapıldı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
DEM'li belediyelerde Kandil kadrolaşması
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DEM Partili belediyelerde bölücülük örgütleniyor. Terör örgütü iltisaklı kadrolaşma hızlandı.

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi açığa alınmış öğretmeni başkan yardımcısı yaptı.

Belediye Yetki Devri konulu, Belediye Eş Başkanı Siraç Çelik imzalı karar yayınladı. Karara göre, Emine Akşahin Köroğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Öğretmen olan Köroğlu, PKK'ya müzahir eylemler içine girdiği için memuriyeti açığa alınmıştı. Emine Akşahin Köroğlu, 2022'de PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına karşı yurt içinde örgütlediği eylemlere katıldı. Gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği Köroğlu'nu açığa aldı.

Öte yandan Bağlar Belediyesi Eş Başkanı Leyla Ayaz da terör örgütü yapılanması olan MEYA-DER başkanlığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayaz bu görevinde terörist cenazelerini organize ediyor, katılıyor, konuşmalar yapıyordu.

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