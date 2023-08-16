Denizli AK Parti’de 6 ilçe başkanı istifa etti

Yaklaşan yerel seçimler öncesi kongre süreci hazırlıklarını sürdüren AK Parti Denizli İl Başkanlığında 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.



2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde AK Parti teşkilatlarında kongre süreçleri işlemeye başladı. Bu çerçevede AK Parti Denizli İl Başkanlığında 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.



AK Parti’de istifa eden isimler arasında Kale İlçe Başkanı Bilal Tıkım, Çardak İlçe Başkanı Nazif Korkmaz, Bekilli İlçe Başkanı Abdurrahman Akdoğan, Babadağ İlçe Başkanı Suat Kaçamaz, Acıpayam İlçe Başkanı Fikret Gümüş ve Serinhisar Belediye Başkanı Cemal Kobaş’ın isimleri bulunuyor.