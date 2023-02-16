Depremde mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

“Deprem değil, bina öldürür… “ Kahramanmaraş’ta bir apartman ve altındaki işyerleri, bu sözü kanıtlarcasına dimdik ayakta durdu. Binlerce binanın yıkıldığı iki büyük depremde, apartmanın giriş katındaki züccaciye dükkanında tek bir bardak bile yere düşmedi.

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7.7 ve 7.6’lık iki deprem oldu, 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremlerin merkezinde yer alan bu mağazada ise, tek bir tabak bile kırılmadı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman ve altındaki iş yerleri, iki büyük depremi hasarsız atlattı.

Apartmanın çevresindeki binalar yıkılırken, giriş katında yer alan züccaciye mağazasında, onlarca tabak, bardak ve mutfak eşyası arasından tek bir ürünün bile devrilmemiş olması şaşkınlık yarattı.

Görüntüler, "deprem değil, bina öldürür" sözünü bir kez daha akıllara getirdi.

# Kahramanmaraş # deprem

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