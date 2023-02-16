Depremde mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

7.7 ve 7.6’lık iki deprem oldu, 11 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremlerin merkezinde yer alan bu mağazada ise, tek bir tabak bile kırılmadı.



Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman ve altındaki iş yerleri, iki büyük depremi hasarsız atlattı.



Apartmanın çevresindeki binalar yıkılırken, giriş katında yer alan züccaciye mağazasında, onlarca tabak, bardak ve mutfak eşyası arasından tek bir ürünün bile devrilmemiş olması şaşkınlık yarattı.



Görüntüler, "deprem değil, bina öldürür" sözünü bir kez daha akıllara getirdi.