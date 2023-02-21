Deprem bölgesinde seçim: Vekil sayıları değişecek mi?

Bir yandan depremin yaraları sarılmaya çalışırken siyasetin gündeminde de seçim tarihi tartışması var. Edinilen bilgiye göre, deprem nedeniyle göç veren ya da göç alan illerdeki nüfus o illerin çıkaracağı milletvekili sayısını etkilemeyecek.

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Deprem felâketlerinin ardından seçimlerin, hangi tarihte yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce işaret ettiği 14 Mayıs tarihinde seçimler yapılacak mı merak konusu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Yüksek Seçim Kurumu’nda deprem bölgesinde seçimlerin “güven içinde” nasıl yapılacağı tartışmaya başlandı. Deprem nedeniyle göç veren ya da göç alan illerdeki nüfus o illerin çıkaracağı milletvekili sayısını etkilemeyecek.

Yüksek Seçim Kurulun yaptığı toplantılarda depremde büyük yıkım yaşayan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi illerde seçimle ilgili sorunları ele alıyor. Başlıklar arasında altyapı sorunları, seçmen göçü, kayıplar nedeniyle seçmen kütüklerinin güncellenmesi, seçmenin sandıkla nasıl buluşturulacağı gibi konular yer alıyor.

YSK kararlarına göre seçmenler, nüfus müdürlüğüne kayıtlı yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorunda. Bu nedenle askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamıyor.

Bu arada YSK, 2022 yılı nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekilli sayılarını belirledi. Buna göre seçimlerde depremden etkilenen Adana 15, Şanlıurfa 14, Gaziantep 14, Diyarbakır 12, Hatay 11, Kahramanmaraş 8, Malatya 6, Adıyaman 5, Osmaniye 4, Kilis 2 milletvekili çıkaracak.

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan on binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği, yüzbinlerce vatandaşın başka illere göç ettiği biliniyor. YSK’nın yürüttüğü çalışmaya göre, rakam ne kadar büyük olursa olsun göç veren illerin de, göç alan illerin de seçimlerde çıkaracağı milletvekili sayılarında bir değişiklik olmayacak.

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# seçim # deprem # ysk

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