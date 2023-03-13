Soylu açıkladı: Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

Her türlü bilgi kirliliğiyle mücadele ettiklerini belirtti. Deprem bölgesinden son durumla ilgili bilgi verdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448'e yükseldiğini duyurdu.



Bakan Soylu, depremzede vatandaşların nasıl oy kullanabileceklerini de anlattı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer tespiti kesinleşmiş, nihai karar verilmiş noktalarda 7 bin 763 konutun ihale aşamaları tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.