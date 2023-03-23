İyi Partili Dervişoğlu HDP sorusunu duyunca kaçtı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı. 6 siyasi partinin temsilcileri, YSK çıkışında açıklama yaptı. İyi Partili Musavat Dervişoğlu, gazetecilerin HDP’nin desteğini sorması üzerine, apar topar alandan ayrıldı.

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İyi Partili Müsavat Dervişoğlu, HDP sorusunu duyunca kaçtı. O anlar kameralara yansıdı

Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuruyu Yüksek Seçim Kuruluna yaptı.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Partinin temsilcileri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin evrakı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti. Evrakı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu imzaladı.

Başvuru sonrası Özkoç ve Dervişoğlu, ittifak ortağı diğer partilerin temsilcileriyle YSK önünde açıklama yaptı. Dervişoğlu’nun konuşması sırasında bir gazeteci terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin, Millet İttifakı’na desteğini sordu. Ancak muhabir henüz sorusunu tamamlayamadan İyi Partili Musavat Dervişoğlu’nun “dağılın abi” talimatıyla, açıklama sonlandırıldı.

Apar topar bitirilen basın açıklamasının ardından Engin Özkoç ve Musavat Dervişoğlu ile 6’lı koalisyonun diğer temsilcilerinin sağ sola kaçışan görüntüleri, kameralara yansıdı.

# hdp # İyi Parti # Müsavat Dervişoğlu

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