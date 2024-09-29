Destici-Özdağ kavgası: 'Uyutularak itlaf edilecek'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki Türklük tartışmasında küfür ve hakaretler devreye girdi. Genel başkanlık koltuğundaki iki ismin kullandığı yakışıksız kelimeler üsluptaki seviyesizliği gözler önüne serdi.

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Destici-Özdağ kavgası: 'Uyutularak itlaf edilecek'
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Büyük Birlik Partisi ile Zafer Partisi arasında, siyasetteki eleştiri üslubu kenara bırakılarak küfür ve hakaret diliyle tepki çeken bir tartışma yaşandı.

Olay Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında geçti.

Destici, Özdağ için “Türkçü değil” dedi. Özdağ ise Ziya Gökalp’in küfürlü şiiriyle karşılık verdi. Özdağ’ın paylaşımının içinde argoda babası belli olmayan kişiler için kullanılan kelime yer aldı.

Özdağ’ın bu sözlerine sinirlenen Destici ise Özdağ’a Necip Fazıl Kısakürek’ten yanıt verdi. Ağza alınmayacak kelimeler kullandı.

Bunun üzere Özdağ da, Destici’ye “kuduz köpek” diye karşılık verdi.

Bu tartışmalar Türkiye’de neredeyse her yaştan kişinin çok rahatlıkla girebildiği X adlı sosyal medya platformunda yaşandı.

Topluma örnek olması gereken ve aydın sorumluluğunu taşıyan parti genel başkanlarının seviyesiz ve yakışıksız bir şekilde küfürler savurmasına vatandaşlardan tepkiler geldi.

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