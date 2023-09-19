Devlet Bahçeli'den Karabağ açıklaması! Ermenistan'ı sert dille eleştirdi

Devlet Bahçeli'den Azerbyacan'ın Karabağ'a başlattığı antiterör operasyonları sonrası ilk kez konuştu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bahçeli, "Ermenistan ateşle oynamaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Karabağ açıklaması! Ermenistan'ı sert dille eleştirdi
Editör: Uğur Çam
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısında konuştu. Azerbaycan'ın Karabağ'a başlattığı antiterör operasyonlarıyla ilgili de konuşan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

- Karabağ Türktür, Türk yurdudur. Can Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Ermenistan aklını başına almalıdır. Ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Barış görüşmelerini sekteye uğratacak, istikrar arayışlarını boşa çıkaracak her provokasyonun ağır sonuçlarına Erivan yönetimi yeri ve zamanı geldiğinde tekrar katlanmak durumunda kalacaktır. Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını tehdit eden, zora dayalı kural ve kanun dışı muamele ve müdahalelere direnmesi "iki devlet tek millet" onurunun icabıdır. Soydaşlarımız yalnız değildir. Karabağ karanlığa çekilemeyecektir. Azatlık Türklerin ve Türk yurtlarının ezeli ve ebedi kaderidi. 
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