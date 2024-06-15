Devlet Bahçeli'den mesaj: "Yumuşama mesajlarına özenle saklanan yalanlar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda siyasette normalleşme gündemine değindi. Normalleşme süreci üzerinden Cumhur İttifakı'na yönelik hamlelere yanıt verdi.

Türkiye'de anormal hiçbir şey olmadığını belirten Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

'YUMUŞAMA MESAJINA SARILAN DEDİKODULAR VE YALANLAR'

- Hatta normalleşme safsatalarıyla milletimizin sinir uçlarını tahriş edecek gizli gündem teşrifatçılarına ikna olacak ve itibar edecek de olmayacaktır. Yumuşama mesajlarına özenle saklanan ve sarılan yalan, dedikodu ve iftira kampanyasının hangi sinsi emellere, hangi sakat hedeflere odaklandığı az veya çok bellidir. Bir yanda yumuşaklık pozu veren, diğer yanda meşrep ve müktesebatında taşıdıkları nefret ve öfkeyi sağanak halinde yağdıran siyasi hasis ve hırçın zihniyetlerin ikiyüzlülüğü bugünlerde utanç verici düzeylerdedir.

'ŞEREFİMİZDEN TAVİZ VERİLMEYECEK'

- Fitne/fesat kışkırtıcılığı yaparak kutlu davamızı, fedakarlık ve iman numunesi camiamızı Türk düşmanlarının siparişiyle sorgulamaya, yargılamaya ve terörize etmeye kalkanlar Allah’ın şahitliğinde ifade ediyorum ki, bedelini adalet ve millet nezdinde çok ağır ödeyeceklerdir." diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Hakkımızı, hukukumuzu savunmak şeref konumuzdur. Ne hakkımızdan, ne hukukumuzdan, ne de şerefimizden taviz verilmeyecektir. Puslu havada Müslüman mintanı giyen iblisin şirret tuzakları boşa çıkarılacaktır. Dileğim ve temennim, bayram günleri münasebetiyle herkesin bir vicdan muhasebesi yapması, dürüst ve samimi şekilde gündemdeki meseleleri ele almaları, sabır ve tahammül eşiklerimizi zorlama yanlışından derhal dönmeleridir.

‘SİYASİ VURGUNCULARA MÜSAADE EDİLMEYECEK’

Bahçeli mesajını şu ifadelerle tamamladı: