Devlet Bahçeli'nin sözlerine Özgür Özel tepki gösterdi! "Sandık dışını çare göstermek..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli bayram mesajındaki “Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır” ifadelerine Özel yanıt verdi.

"Bu ülke savaş meydanlarında bu ülke kurtulmuştur. Ve bu savaşın komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur."

Özel, "Bahçeli’nin sözlerini cehalet değil dil sürçmesi olarak görüyoruz” dedi.

"Bu ülke sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek, bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de bunu affedelim."

Memleketi Manisa’da bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı, “milletle devlet karşı karşıya gelse millet kazanır” ifadelerini kullandı.

"Bu topraklarda ne zaman devlet ve millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Millet devlet kurar, devletler millet kurmaz. Millet devleti kurar, geliştirir, anayasasını değiştirir. Millet ne derse o olur."

Özel, İyi Parti kongresinde yeniden aday olmayacak Genel Başkan Meral Akşener’le ilgili de değerlendirme yaptı.