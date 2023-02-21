Bahçeli'den muhalefete tepki: “Devlet her şeye hakimdir iftiralar beyhudedir”

- Bedeli ne olursa olsun Türkiye’mize sahip çıkarız. Hükümet verimli ve etkin bir afet yönetimiyle Kahramanmaraş depremindeki yaraları sarmaktadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, “Devlet nerede?” algısı oluşturmaya çalışan muhalefete tepki gösterdi:

- Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir.

Bahçeli, depremle ilgili manşetleri nedeniyle Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet gazetelerini de eleştirdi:

- Bir kısım medya organı, niyeti makûs sivil toplum örgütleri, yarım aydınlar, kiralık kalemler, kötürüm yorumcular, felaketten nemalanma kuyruğuna giren siyasi bozguncular maalesef böylesi bir dönemde bile insani ve vicdani duyarlılık göstermemişlerdir. Alayı birden sınıfta kalmış, milletle ters düşmüşlerdir.

MHP Genel Başkanı, depreme dayanıklı binalar yapılması gerektiğini de vurguladı. Hatalı müteahhitlerin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini söyledi:

- İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazır olmalıyız, güç birliği yaparak başa çıkmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Oyalamaya hakkımız yoktur. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlıklı geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız.

Bahçeli, seçim tartışmalarına da değindi: