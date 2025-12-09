Disipline sevk edilmişti: CHP'li vekil istifa etti

Parti yönetimine yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildikten hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

CHP'de kurultay sonrasında gerçekleştirilen ilk MYK toplantısında önemli bir karar alındı. Parti içi eleştirileriyle dikkat çeken Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bu toplantının ardından kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edilmek üzere disiplin kuruluna yönlendirildi.

Çakır, özellikle son günlerde CHP yönetimine yönelik eleştirilerini açıkça dile getiriyordu.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür ayrıntıları şu şekilde aktardı: ''Dakikalar önce belli oldu o karar. MYK, kurultaydan sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi ve o toplantıda CHP Milletvekili Çakır'ın disipline sevk edilmesi için parti meclisine sevk edilmesi kararı alındı. Çakır, özellikle son günlerde CHP yönetimine eleştirilerde bulunuyordu. Dün de CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulunmuştu. Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır ile ilgili açıklamaları vardı. CHP yönetimine yönelik de eleştirileri olmuş ve Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söylemişti. Çakır'ın medyadaki açıklamaları, arınma çağrısı dikkat çekiyordu. ''

