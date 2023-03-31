Diyarbakırlı çiftçiler: "Çözüm üretmeyen kapımızı çalmasın"

Diyarbakırlı çiftçi seçimleri yakından takip ediyor. Özel elektrik şirketi DEDAŞ'ı kamulaştırmayan parti bizim kapımızı çalmasın görüşündeler. Diyarbakır'ın Hasköy Mahalle Muhtarı Nazım Özmen, "partileri izliyoruz derdimize çare olacak çözümler bekliyoruz" dedi.

Diyarbakırçiftçi seçimleri yakından takip ediyor. Özel elektrik şirketi DEDAŞ'ı kamulaştırmayan parti bizim kapımızı çalmasın görüşündeler. Diyarbakır'ın Hasköy Mahalle Muhtarı Nazım Özmen, "partileri izliyoruz derdimize çare olacak çözümler bekliyoruz" dedi.

Çiftçinin sorunu çok, girdi maliyetleri aldı başını gidiyor. Enerji sorunu ise can yakıyor:

- Çiftçiler olarak bizi DEDAŞ'tan kurtarın diyoruz destekler DEDAŞ'a gidiyor. Komşularımızda ucuz mazot çok biz başka yerden alıyoruz.

Özel elektrik şirketi DEDAŞ'ın uygulamaları hem vatandaşı hem çiftçiyi mağdur ediyor:

- Gübre tohum, mazot üstüne bir de DEDAŞ'ın başı boşluğu zulmü var.

Üretici seçim sürecini yakından takip ediyor. Talepleri var:

- Biz diyoruz ki DEDAŞ'ı kamulaştıracağım ucuz mazot, gübre vereceğim parti gelsin biz çiftçiyiz bunu bekliyoruz. Kesin bir çözümü olmayan gelmesin gelip bize ne vaat edecek.

 Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Hasköy Mahalle Muhtarı Nazım Özmen, maliyetlerden yakınıyor:

- Çiftçi olarak tükendik üretim olmayınca bir kilo soğan 30 TL bir kilo patates 20 TL bir ekmek 10 TL bir kilo et 300 TL

Sezonda pamuk değerinde satılmamıştı. Bu da üretimi olumsuz etkiledi:

- Şuanda pamuk çiftçisi zararda girdiler yükseldi ancak satış fiyatı aynı geçen sene göre üretim yüzde 30 azaldı.

 Çiftçinin daha çok üretmesi için maliyetlerin aşağı çekilmesi gerekiyor.

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