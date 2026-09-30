Doğan Bekin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi Doğan Bekin, basın toplantısı düzenledi.

Bekin,'' Ben Millî Görüş camiası içinde doğdum, Millî Görüş camiası içinde büyüdüm. Merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan'ın dizi dibinde, muhterem merhum Fehim Adak Beyefendi'nin gözetimi ve yönlendirmesi ile tabandan tavana kadar birçok alanda karşılık beklemeden, sırf Allah rızası için mücahitliğin üzerimize yüklediği sorumluluk ve mana iklimi ile hizmet verdim. Bizim için yegâne hizmet hedefi, Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, Türkiye'de Adil Düzen'i hayata geçirmekti.

Yalnızca Anadolu coğrafyasında değil, gönül iklimimizin uzandığı kardeş bildiğimiz her mazlumun yanında olmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, onların sorunlarını dünya kamuoyuna duyurmaya gayret ettim ve gayret ediyorum.

Merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan, "Dünya, inanmış bir insandan daha güçlü bir silah icat etmemiştir," demiştir. İnanmış bir insan olarak huzurlarınızdayım.'' ifadelerini kaydetti.

''MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ BİR ÖLÜR BİN DOĞAR''

''Millî Görüş tarihi darbelerin gölgesinde, zalimlerin nefes almaya bile izin vermediği inanmış insanların mücadelesiyle doludur. Hakk'ı hâkim kılma uğruna Millî Nizam Partisi, Millî Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi haksız, hukuksuz olarak kapatılmıştır. Ancak üç partimizin de askerî darbeler ve cuntaların tahakkümü altındaki bir iklimde kapatılması bizi demokratik hayattaki mücadelemizden alıkoymamıştır.''

28 Şubat sürecini, Türkiye'de inanmış insanlara yönelik darbe girişimi olarak tanımlayan Bekin, sürecin Siyonistler, masonlar, emperyalistler ve işbirlikçileriyle hayata geçirildiğini öne sürdü. 28 Şubat'ın postmodern darbenin ötesinde, siyasi İslamî hareketi engellemeye yönelik büyük bir operasyon olduğunu söyledi. Bekin, Theodor Herzl'in 1897'de İsviçre'nin Basel kentinde topladığı Siyonist kongresinde 100 yıllık bir hedef belirlendiğini, Filistin topraklarında kurulmak istenen İsrail'in Arz-ı Mev'ud'a, yani Büyük İsrail'e yöneldiğini anlattı. Bu 100 yıllık projeyi ortadan kaldırmayı ve Siyonizm'le mücadeleyi birinci öncelik yapan Erbakan'ı iktidardan indirebilmek için inanmış kesimlerin başörtüsüyle, İmam Hatip okullarıyla, Kur'an kurslarıyla, kılık kıyafetleriyle ve yeşil sermaye suçlamalarıyla sindirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Bekin, Millî Görüş hareketinin "bir ölür, bin doğar" niteliğinde olduğunu savundu. Refah Partisi'nin kapatılmasının kader çizgisinde bir nokta kadar değeri olmadığını, bu kapatmanın kıyamete kadar sürecek Millî Görüş davasını yolundan alıkoymadığını dile getirdi.

SUAT KILIÇ'IN KİTABINDAKİ İFADELER ÖZÜR TARTIŞMASINI BAŞLATTI

Bekin, 28 Şubat'ı Müslümanlara zulüm deklarasyonu ve İslamî hareketi engelleyip Müslümanların ensesinde boza pişirmeyi öngören bir darbe olarak nitelendirdi. Millî Görüş ve Erbakan düşmanlığı yapmak için bu konuda kitap yazan bir kişinin Yeniden Refah Partisi'nde yer almasını, yazdıklarından pişmanlık duyup özür dilemesini beklemenin bir Millî Görüşçü olarak birinci vazifesi olduğunu söyledi.

Bekin, Suat Kılıç'ın kitabından şu bölümü okudu: "Din istismarının rantını gören başkaları da türedi, kısa zamanda 28 Şubatlar yaşandı. Türkiye'de buna bağlı olarak ne laikliğin yerine oturtulması mümkün olabildi ne de devlet, bu gibi istismar ve istismarcılar nedeniyle dindar yurttaşlarına kuşku duymayacak kadar güven duyabildi. Rahatlıkla denebilir ki Türkiye'yi baştan aşağı kuşatan din, devlet, laik ve İslamcı kutuplaşmalarının ardında ve Türkiye'yi 28 Şubat'a taşıyan yozlaşmanın altında 1965-1980 aralığında yapılan din istismarı vardır. Dolayısıyla 28 Şubat'ın mimarı Erbakan, mühendisi ise Demirel'dir."

Bekin, bu ifadelerin kimilerinin "alçaklık" olarak nitelendirmesine yol açabilecek bir siyasi aymazlık ve ikiyüzlülük olduğunu söyledi. Bu ifadeleri yazan kişinin 28 Şubat'ın 30. yıl dönümünde Yeniden Refah Partisi'ne katılıp Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilmesini de başta Erbakan olmak üzere Millî Görüş camiasına büyük bir hakaret olarak değerlendirdi.

''BU SÖZLER AYNI FETÖ LİDERİNİN SÖZLERİNE BENZİYOR''

Bekin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak katıldığı Başkanlık Divanı toplantısında kitaptaki bu ifadeleri gündeme getirdiğini, Refah Partisi tabanından ve Millî Görüş camiasından özür dilenmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Kılıç'a toplantıda, "Siz FETÖ'nün altın çocuğuydunuz, bu sözler aynı FETÖ liderinin sözlerine benziyor." dediğini belirtti.

Bu çıkışındaki birinci amacının, Yeniden Refah Partisi'nin ilkesel duruşuna zarar verilmesini önlemek olduğunu söyledi. Millî Görüş çizgisinden taviz vermeden halk nezdinde büyüyen partinin liderinin, "28 Şubat'ın mimarı" diye suçlanan Erbakan'ın oğlu Dr. Mücahit Fatih Erbakan olduğunu hatırlatan Bekin, Refah Partisi tabanına ve Millî Görüş çizgisine saygısı olmayanların en azından parti liderine saygı göstereceğini düşündüğünü söyledi. Ancak böyle olmadığını belirtti. Özür dilemeyi bırakın, Kılıç'ın kitabı 28 yaşında bir genç olarak yazdığını, şimdi böyle düşündüğünü ama kamuoyundan özür dilemesini gerektiren bir husus bulunmadığını söylediğini aktardı.

Bekin, Genel Başkan Fatih Erbakan başta olmak üzere Başkanlık Divanı üyelerinin bu duruma sessiz kalmasından da derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Tartışmadan kısa süre sonra, hayatını Millî Görüş çizgisinde sürdüren ve Erbakan'la birlikte çalışmış bir gazeteci, YouTube'da bir video yayınladı. Videoyla ilgili haber politikadam.com internet sitesinde de yer aldı. Bekin, bu haberin geçen haftaki Başkanlık Divanı toplantısında konu edildiğini söyledi. Gazetecinin şahsi dostu olduğunu belirten Bekin, ilkesel duruşu nedeniyle partinin mahrem bilgilerini ne kimseyle ne de bu gazeteciyle paylaştığını söyledi. Gazetecinin kendisine yönelttiği tek sorunun "Böyle bir olay yaşandı mı?" olduğunu, kendisinin de tek kelimeyle "Yaşandı." diye yanıt verdiğini anlattı. Buna rağmen Başkanlık Divanı toplantısında, sipariş vererek haber yaptırdığı ve bu konuda röportaj verdiği yönünde bir iddianın ortaya atıldığını söyleyen Bekin, bu iddiayı "hiç utanılmadan" ortaya atılmış bir yalan olarak niteledi. Haksızlık karşısında söylediklerinin dikkate alınmadığını da ekledi.

Bekin, olayın, kitaptaki Erbakan'a, Refah Partisi'ne ve Millî Görüş hareketine yönelik hakaretlerin bir özürle telafi edilmesini önerdiğini yineledi. Bu önerinin hem parti içi siyaset hem de Yeniden Refah Partisi'ne oy veren seçmenler açısından hayati olduğunu söyledi. Buna karşılık toplantıda, Kılıç'ın ve kayınpederinin hakaret içeren sözlerine muhatap olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın bu sırada sessiz kaldığını belirten Bekin, Erbakan'ın kendisine dönerek, "O gazeteciye o bilgiyi siz vermişsiniz, ben bunu öğrendim." dediğini aktardı. Bunun üzerine toplantının bitiminde gazeteci dostunu Genel Başkan Fatih Erbakan'la konuşturduğunu söyledi.

"SİYASİ FAALİYETLERİME MİLLETVEKİLİ OLARAK DEVAM ETMEMİ İSTEDİ"

Bekin, ''Genel Başkanımızın İstanbul’daki bir düğünde Erbakan'a hakaret eden zevat ile birlikte halay çekme görüntülerinin Millî Görüş ilkesi ile Yeniden Refah Partisi'nin duruşuyla bağdaşmadığına ilişkin açıklamalarım oldu. Toplantıda "Sayın Genel Başkanım; Gazze bu hâldeyken, bombalanırken, insanlar ölürken sizin halay çekmeniz yakışmadı." ifadelerini kullandım.

Sayın Genel Başkan, toplantı sonrası benim siyasi faaliyetlerime milletvekili olarak devam etmemi istedi.'' dedi.

Fatih Erbakan'la kişisel hukuklarının ve ailece dostluklarının bulunduğunu belirten Bekin, çocukluğundan beri Erbakan'ın yanında durduğunu söyledi. Saadet Partisi'nden istifa sürecinde, Necmettin Erbakan Vakfı'nın kuruluşunda ve Yeniden Refah Partisi'ni sıfırdan kurma çabasında da yanında yer aldığını anlattı. Buna rağmen Erbakan'ın kendisine sahip çıkmak yerine, babası Necmettin Erbakan'ı "28 Şubat'ın mimarı" diye niteleyen kişinin yanında durmasına anlam veremediğini söyledi. Bekin, görevlerinden alınma teklifini kendisinin ilettiğini, Fatih Erbakan'ın ise ısrar ettiğini belirtti. Bunun üzerine WhatsApp mesajıyla Genel Başkan Yardımcılığı'ndan ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirdiğini söyledi. Dilekçesinin bugüne kadar işleme alınmadığını da ekledi.

RUSYA'DA OLDUĞU SIRADA "PARTİ DEĞİŞTİRİYOR" İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Bekin, bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Müslüman Forumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla Rusya'nın Sibirya bölgesinde, "Dini ve Etnik Hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi" konusunda konuşma yapmak üzere yurt dışında olduğunu söyledi. Bu sırada olayın, Kılıç'la eylemsel birlikteliği bulunduğunu öne sürdüğü gazeteciler aracılığıyla "Başka bir siyasi partiye geçiyor." iddialarıyla gündeme getirildiğini iddia etti.

Bekin, Kılıç'ın suçüstü yakalandığını savundu. Kendisinin haklı olduğunu, sorumluluğun ise tarihi çağrısı altında ezilmesi gerekenlerde olduğunu söyleyerek, olayın bir transfer gibi gösterilmesini "alçaklık" olarak niteledi.

MİLLETVEKİLİ OLARAK PARTİDE KALACAK

Bekin, ''Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili olarak bu basın toplantısını yapıyorum. Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum.

Hayatımın her safhasında Millî Görüş çizgisine bağlı kaldım, bağlı kalmaya devam edeceğim. Ölene kadar da Millî Görüşçü olarak kalacağım. '' ifadelerini kullandı.

Haberleri duyan çeşitli siyasi partilerden birçok arkadaşı ve dostunun kendisini arayarak partilerine davet ettiğini belirtti. Cep telefonunu göstererek, binlerce WhatsApp mesajı, SMS ve telefon çağrısı aldığını söyledi. Yeniden Refah Partisi mensuplarının yaşanan bu "apakurya maskaralığını" kabul etmediğini ifade etti.

Bekin, Yeniden Refah Partisi'nin bayrağı altında siyasi görevlerini yerine getireceğini, basın toplantılarına devam edeceğini ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın her yerinde mazlumları korumayı, kollamayı ve savunmayı sürdüreceğini söyledi. Kendilerini bu azim ve kararlılıktan, bu dava şuurundan hiçbir FETÖ operasyonunun veya FETÖ kumpasının alıkoyamayacağını ifade etti.

Bekin, Türk siyasi tarihine yargısal ve bürokratik darbe olarak geçen 25 Aralık 2013 tarihinde, Kılıç'ın bakanlık koltuğunun neden elinden alındığının kamuoyunca yakından bilindiğini söyledi. "FETÖ'nün altın çocuğu olarak bilinen" bu kişinin, siyasi bir durak olarak gördüğünü öne sürdüğü Yeniden Refah Partisi'nde görevde kalmasının Millî Görüş hareketine ve parti tabanına hakaret olduğunu belirtti. Bekin, "Yeniden Refah Partisi, FETÖ'nün altın çocuklarının bekleme ve barınma yeri olamaz." diyerek bu görüşünü bir kez daha ilan etti.

Genel Başkan'ın sessiz kalmasına anlam veremediğini yineleyen Bekin, Fatih Erbakan'a söylediklerine ve Erbakan'ın kendisine söylediklerine dair görüşlerini şimdilik saklı tuttuğunu söyledi. Necmettin Erbakan'a "28 Şubat'ın mimarı" diyen, Refah Partisi'ni din istismarcılığının merkezi sayan kişinin görevde tutulmasını anlamadığını belirtti.

"MAKAMLAR GEÇİCİDİR"

Bekin, Genel Başkan'ın isteği üzerine idari görevlerinden istifa ederek Genel Başkan'a ve parti yönetimine karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi. Makamların geçici olduğunu, doğanların gidip yeni doğanların geleceğini ifade eden Bekin, kendilerinin büyük hesap gününe iman etmiş insanlar olduğunu söyledi. Bundan sonraki görevin, Yeniden Refah Partisi yönetiminde, MKYK üyelerinde, il başkanlarında ve teşkilatlarda olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda Bekin, Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat'ın mağduru ve mazlumu olduğunu, tarihe "Mücahit Başbakan" olarak geçtiğini söyledi. Erbakan'a, Millî Görüş hareketine, tabanına ve sevdalılarına yönelik hakaretten bir an önce vazgeçilmesini talep etti. Vazgeçilmemesi halinde ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın gereğini yaparak Kılıç'ı görevden almasını istedi.