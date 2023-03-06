Doğu Perinçek: "ABD Altılı Masa'daki krize el koydu, Ankarada'ki Gizli Karargah karar verdi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Altılı Masa’da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Perinçek “ABD Altılı Masa'daki krize el koydu, Ankara'daki Gizli Karargah karar verdi, Meral Akşener tekrar Altılı Masa'daki sandalyesine oturtuldu” dedi.

Doğu Perinçek: "ABD Altılı Masa'daki krize el koydu, Ankarada'ki Gizli Karargah karar verdi"
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,  İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için Millet İttifakı'na Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini önermesi ve Altılı Masa’ya geri dönmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, ABD'nin Altılı Masa'da yaşanan krize el konulduğunu ifade ederken Ankara'daki Gizli Karargah karar verdi, Meral Akşener tekrar Altılı Masa'daki sandalyesine oturtuldu” dedi. 

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