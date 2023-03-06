Doğu Perinçek: "ABD Altılı Masa'daki krize el koydu, Ankarada'ki Gizli Karargah karar verdi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için Millet İttifakı'na Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini önermesi ve Altılı Masa’ya geri dönmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, ABD'nin Altılı Masa'da yaşanan krize el konulduğunu ifade ederken Ankara'daki Gizli Karargah karar verdi, Meral Akşener tekrar Altılı Masa'daki sandalyesine oturtuldu” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adaya Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD Altılı Masa'daki krize el koydu, Ankarada'ki Gizli Karargah karar verdi, Meral Akşener tekrarrAltılı Masa'daki sandalyesine oturtuldu



#canlıhttps://t.co/6wIycx8jFD pic.twitter.com/U5quDSeDtJ — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 6, 2023