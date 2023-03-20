Doğu Perinçek adaylık başvurusu yaptı: "Zorluklardan korkmuyoruz zorluklar bizden korksun"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek YSK'ya başvurusunu yaptı. Perinçek'in başvurusunu YSK Başkanı Ahmet Yener aldı. Perinçek'e Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer ve Vatan Partisi MKK Üyesi, Hukuk İşleri Bürosu Başkanı Nusret Senem'den oluşan bir heyet eşlik etti.

Doğu Perinçek'e Vatan Partisi heyeti eşlik etti.

"BÜYÜK BİR MİLLETİN VATANDAŞLARIYIZ"

Perinçek, adaylık başvurusu sonrası basın mensuplarına bir açıklama gerçekleştirdi. Perinçek açıklamasında Türkiye'nin zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Türkiyemiz büyük zorluklarla mücadele ediyor. Ama biliyoruz büyük bir milletin vatandaşlarıyız ve o büyük Türk milleti zorluklardan büyük çözümlerle, büyük kararlarla çıkmıştır.

- Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. Biz Vatan Partisi olarak ve Doğu Perinçek olarak zorluklar içinden geliyoruz. Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz, Silivri duvarını yıkmışız, 15-16 Temmuz gecesi ABD'nin darbesine en başta karşı çıkmışız ve o darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Büyük bir milletin vatandaşlarıyız. O büyük Türk milleti zorluklardan kararlılıkla çıkmıştır.



- Cumhurbaşkanlığı için adaylığımı koymuş bulunuyorum.https://t.co/JqFfVCEGyj pic.twitter.com/qx4DAmQXgb — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 20, 2023

"ZORLUKLAR BİZDEN KORKSUN"

Doğu Perinçek cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvurusunu yaptı.

Perinçek, Vatan Partisi'nin görevlere hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

- Yine görevlere hazırız. Zorlukların üstesinden gelen bir hayata, bir geleneğe hazırız. Bu nedenle Türk milletinin büyük kararına, büyük çözümüne başvuruyorum. Adaylığımı koyuyorum. 100 bin imza toplayacağız ve bu seçimde Vatan Partisi, onun Genel Başkanı Doğu Perinçek var.

- Zorluklardan korkmuyoruz, zorluklar bizden korksun. Zorlukların üstüne yürümeye kararlıyız. Nasıl Ergenekon'dan çıktıysak Türk milleti olarak, kayaları, dağları deldiysek yine Türkiye'nin önünde o büyük mücadeleler, büyük başarılar var.

- Bu güvenle, bu umutla sizleri selamlıyorum.