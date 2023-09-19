Doğu Perinçek: "Batı'da liberalizm çöküyor Doğu'da medeniyet yükseliyor"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Batı'da liberalizmin çöktüğünü, Doğu’da yeni medeniyetin yükseldiğini söyledi. Türkiye'de 1980'den bu yana Liberal ekonominin üreticiyi kambur ilan ettiğini vurgulayan Perinçek, "liberalizm insanlığı katletti" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'le birlikte Hasan Basri Akdemir'in Youtube kanalına konuk oldu.
Neoliberal ekonomiyle, devletçiliğin tartışıldığı programda Perinçek, Cem Toker'in devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiği fikrine yanıt verdi. 6 Şubat deprem felaketi sonrası yaşananları hatırlatan Perinçek, sağlıktan eğitime devletçi ekonominin önemine vurgu yaptı.
- Bu deprem olduğu zaman eğer devlet olmasa Hatay, Malatya, Kahramanmaraş o illerimiz ne olacaktı? Devlet olmasa siz o insanı yıkıntıların altından kurtaramazsınız. Devlet olmasa siz o insanı o sıkıntının altından kurtaramazsınız. Devlet olmazsa insanlarımızı, çocuklarımızı nasıl eğiteceğiz? Özel okullarda mı eğiteceğiz? Kovid hastalığı salgını dünya çapında yaşandı, Fransa'da, İspanya'da, Amerika'da hâlâ insanlar hastane kapılarında ölüyorlar. Bunların altından kalkabilenler devletçi ekonomiyle yönetilen ülkeler oldu. Hâlâ dünyada seller oluyor. Libya'da sel oluyor. Hadi bakalım o selin altından Libya'yı özel teşebbüsler kurtarsın.
Perinçek, Neoliberal ekonomide üreticinin kambur ilan edildiğini ifade etti.
- 1980'den bu yana turgut özal'la birlikte dünya ekonomisiyle bütünleşme adı altında neoliberal ekonomi uygulanıyor. Turgut Özal, üreticiyi kambur ilan ederek bu ekonomiyi uyguladı. Sıcak para ve dolar bursa vurguncuları bu ekonominin üzerine oturdu. Filler Türkiye'nin çarşılarına girdi ve 43 yıl içerisinde Türkiye üreticisi çok ağır darbeler yedi ve üretici yalnız emekçiler anlamında söylemiyorum. Milli sanayici milli tüccar dahil üreticiler ekonominin kenarlarına sürüldü. Bireysel kârla, halkın refahı arasında bir tercih yapmamız gerekir. Türkiye'de devletin müdahale etmediği bir ortamda, Türkiye'nin alın teriyle üretilen kaynaklar yurt dışındaki bankalara yatırılır.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dünyada artık liberalizmin çöktüğünü, Doğu’dan yeni medeniyetlerin yükseldiğini söyledi. ‘Liberalizm insanlığı katletti” dedi.
- Batı ekonomisi, liberalizmin şampiyonu ülkeler çöküyor ama Doğu'dan medeniyet yükseliyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi