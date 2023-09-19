Doğu Perinçek: "Batı'da liberalizm çöküyor Doğu'da medeniyet yükseliyor"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'le birlikte Hasan Basri Akdemir'in Youtube kanalına konuk oldu.

Neoliberal ekonomiyle, devletçiliğin tartışıldığı programda Perinçek, Cem Toker'in devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiği fikrine yanıt verdi. 6 Şubat deprem felaketi sonrası yaşananları hatırlatan Perinçek, sağlıktan eğitime devletçi ekonominin önemine vurgu yaptı.

- Bu deprem olduğu zaman eğer devlet olmasa Hatay, Malatya, Kahramanmaraş o illerimiz ne olacaktı? Devlet olmasa siz o insanı yıkıntıların altından kurtaramazsınız. Devlet olmasa siz o insanı o sıkıntının altından kurtaramazsınız. Devlet olmazsa insanlarımızı, çocuklarımızı nasıl eğiteceğiz? Özel okullarda mı eğiteceğiz? Kovid hastalığı salgını dünya çapında yaşandı, Fransa'da, İspanya'da, Amerika'da hâlâ insanlar hastane kapılarında ölüyorlar. Bunların altından kalkabilenler devletçi ekonomiyle yönetilen ülkeler oldu. Hâlâ dünyada seller oluyor. Libya'da sel oluyor. Hadi bakalım o selin altından Libya'yı özel teşebbüsler kurtarsın.