Doğu Perinçek: "Bir Parti Başkanı Nasıl İsrail'de MOSSAD'la Görüşür?"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV'de önemli açıklamalar yaptı. Perinçek, Ümit Özdağ'ın İsrail'de MOSSAD ile görüşmesini hatırlatarak, "Türkiye'deki bir partinin başkanı nasıl gider İsrail'de MOSSAD ile görüşür? İsrail'e 20 kadar girişi çıkışı olan bir zat." ifadelerini kullandı. "Yaptığı işler çok tehlikeli, çok zararlı" diyen Perinçek, Meral Akşener'in de böyle olduğunu ama bunu tutturamadıklarını belirtti. "Bu milliyetçilik değil." ifadelerini kullanan Genel Başkan, "Böyle bir Türk milliyetçiliği yok. Bunlar Türk'ün vakur, özgüvenli, emperyalizme cephesini dönen Türk milliyetçiliğini de lekelemeye çalıştılar maalesef." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklaması şu şekilde:

- Bir parti başkanı MOSSAD ile niye görüşür? Türkiye'deki bir partinin başkanı nasıl gider İsrail'de MOSSAD ile görüşür? İsrail'e 20 kadar girişi çıkışı olan bir zat. Yaptığı işler çok tehlikeli, çok zararlı. Ama tutturamadılar. Meral Akşener de aynı şekilde. Bu milliyetçilik değil. Türk milliyetçiliği bu değil. Türk milliyetçiliği cephesini Amerikan emperyalizmine, Avrupa emperyalizmine dönmüştür. Ve onlarla 200 yıldır mücadele ederek geliyor. Ama mazlumlara düşmanlık, Pakistanlılara düşmanlık, Arap'a düşmanlık... Böyle bir Türk milliyetçiliği yok.

- Bunlar Türk'ün vakur, özgüvenli, emperyalizme cephesini dönen Türk milliyetçiliğini de lekelemeye çalıştılar maalesef. Son günlerde de bakıyorum basında, önemli köşe yazarları falan, Ümit Özdağ'ın MOSSAD ilişkisi ile ilgili yazılar yazmaya başladılar.

- İçişleri Bakanlığımızın MOSSAD operasyonu da çok anlamlı, çok yerinde. Kutluyorum hükümeti ve İçişleri Bakanlığı'nı. Bu çok cesur bir olay. Hiç kimsenin beklemediği... Sonuç olarak bir başka devletin istihbarat örgütüne karşı bu şekilde alıp hapse atmak, soruşturma yapmak... Hem de 35 kişi. İçişleri Bakanımız bunun devamı gelecek dedi.