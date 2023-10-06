Doğu Perinçek: "Bölücü ve Yobaz Terör Örgütlerini Bitirmek İçin Suriye, Rusya ve İran ile Ortak Harekât"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (6 Ekim 2023, Cuma) saat 13.00’te Ankara’da Parti Genel Merkezinde, basın toplantısı düzenleyerek, Vatan Partisi’nin sınır ötesi harekâta ilişkin strateji ve siyasetlerini açıkladı. Perinçek, özetle şunları belirtti:

Kesin ve Kalıcı Zafer İçin Doğru Strateji ve Doğru Siyaset

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerimize PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine karşı mücadelede başarı diliyoruz ve askerimize güveniyoruz.

Ancak Vatan Partisi olarak, kesin ve kalıcı başarının doğru strateji ve siyasete bağlı olduğunu hükümetimizin ve milletimizin değerlendirmesine sunuyoruz.

Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde Türkiye'nin başlattığı operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin kuzeyinde cephe cepheye gelen bütün güçlerin silah kullanarak harekete geçmesi, Türkiye’nin dış siyasetini ve teröre karşı mücadele stratejisini düzeltmesi için, yeni bir olanak ve mecburiyet olarak değerlendirilmelidir.

Vatan Partisi'nin PKK'yı Bitirme Stratejisi

Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan, 1 Ekim 2023 günü yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı bir “süpürme harekâtı” yapılacağını ilân etti. AK Parti Hükümeti, “30 kilometre derinliğinde ve 900 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi” siyasetinde ısrar ediyor. Bu siyaset, PKK terör örgütünü bitirmeyi değil, güneye doğru süpürmeyi amaçlıyor.

Oysa varolan güçler dengesinde Suriye’nin kuzeyinde kapsamlı bir harekât iki stratejiyle yapılabilir.

ABD'ye Boyun Eğme Stratejisi

Yanlış strateji, ABD’ye boyun eğmektir. Artık saptanması zorunludur: Atlantikçi dış politika iflas etmiştir. AK Parti iktidarının Londra ve Newyork bankalarından kredi dilenme siyaseti olsun, ABD güdümlü Ukrayna ve Suriye siyaseti olsun, iki günde bir ABD duvarına çarpıyor.

ABD, İçişleri Bakanlığımızın kapısında canlı bombalar patlatıyor ve Suriye’nin kuzeyinde SİHAmızı düşürüyor, Tayyip Erdoğan yönetimi ise, ABD zorbalığı karşısında o kadar çaresizdir ki, hükümet SİHAmızı ABD uçaklarının düşürdüğünü bile açıklayamıyor. Türk milleti ve dünya kamuoyu, düşen SİHAnın kimliğini ABD emperyalizminden öğreniyor. ABD karşısında AK Parti iktidarının boynu büküktür. Bu çaresizlik, Türkiye’nin çaresizliği değildir, iktidarın çaresizliğidir.

Güvenlik ve Üretim İçin Milli Strateji

Doğru strateji, Türkiye’nin yükselen Asya uygarlığı cephesindeki onurlu konumuna yerleşmesidir. Ekonomik zorlukları Üretim Devrimiyle aşmak ve güvenliğimizi kalıcı çözüme kavuşturmak, ancak ve ancak bu stratejiyle mümkündür.

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK ve DEAŞ gibi ABD güdümlü bölücü ve yobaz terör örgütlerinin bütünüyle temizlenmesi, ancak bu stratejiyle hayata geçer.

Sınanmış Model

Türkiye-Rusya işbirliği Kafkaslar’da sınanmış ve Karabağ kurtarılmıştır.

Yine Türkiye, Irak, Suriye, İran ve Rusya işbirliği, Irak’ın kuzeyinde “Kürdistan” adı altında İkinci bir İsrail devletçiği kurma girişimini bozguna uğratmıştır.

Bölgede Türkiye, Suriye, Rusya ve İran’ın askerî işbirliği karşısında durabilecek bir kuvvet yoktur. Bu beraberlik, terör örgütlerini bütünüyle bitirir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlar. Türkiye’nin Doğu Akdeniz başta olmak üzere ABD-İsrail merkezli tehditlere karşı bütün cephelerdeki güvenlik sorunlarını çözer. Rusya, İran ve Suriye bu işbirliği için hazırdır.

Ya Çözüm Ya Çıkmaz

Bir tarafta Suriye başta olmak üzere komşularla işbirliği yoluyla Karadeniz’den Umman Denizi’ne kadar ortak tehdide karşı güçlü ittifak birikimi vardır. Diğer tarafta ABD-İsrail ve NATO denetimi ve hatta esareti vardır.

Bir tarafta gelişen ve yükselen Asya ekonomisi içinde zenginlik, diğer tarafta Londra ve New York bankalarının kapısında dilencilik vardır.

Bir tarafta Abhazya’dan başlayarak Rusya, İran, Suriye ve diğer dünya devletlerine KKTC’nin tanıtılması vardır. Diğer tarafta Atlantik’in çıkmaz sokaklarında Kıbrıs’ı bütünüyle ABD’ye ve İsrail’e teslim etmek vardır.

Karadeniz'den Akdeniz ve Umman Denizi'ne Kadar Tek Cephe

Vatan Partisi, bölgemizde ABD ve İsrail eksenli tehdide karşı Karadeniz ve Akdeniz’den Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi’ne kadar bir cephe oluştuğunu yıllardır açıklıyor. Türkiye, ancak bu cephede konumlanarak ve bu cephedeki birleştirici siyasetleriyle vatan bütünlüğünü sağlar, güvenliğini korur ve millî hedeflerine ulaşır. Bu bağlamda,

Suriye’nin meşru hükümeti olan Beşar Esad yönetimiyle her alanda işbirliğine geçilmelidir.

KKTC’nin tanınması için KKTC-Abhazya ilişkilerini baltalayan uygulamaya derhal son verilmeli, KKTC’nin tanınması yolu açılmalıdır.

Ukrayna’ya “ticaret” kılıfı içinde İHA-SİHA desteğine, silah ve mühimmat verilmesine derhal son verilmelidir.

Rusya ve İran’a yönelik ABD yaptırımlarına yardımcı olan bütün uygulamalara son verilmeli, komşularımızla ticaret özgürlüğünde kararlı siyaset yürütülmelidir.

Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki ABD güdümlü ayrılıkçı örgütlere yapılan yardımlara son verilmelidir.

PKK’nın yurtiçindeki organları temizlenmeli ve iç cephe sağlama alınmalıdır. PKK terör örgütünün eli ve ayağı olan HDP ve Yeşil Sol Parti derhal kapatılmalıdır.

NATO’nun Doğuya doğru genişlemesine karşı durulmalı, ABD üsleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bütünüyledenetimine alınmalıdır.

Atlantikçi Dış Politika İflas Etmiştir Vatan Partisi Göreve Hazır

Atlantikçi dış politika iflas etmiştir. Artık Türkiye, bu politikayı kesinlikle sırtında taşımaz.

Atlantikçi program ve strateji, Türkiye için bir vatan bütünlüğü, güvenlik, ekonomi ve iktidar sorunu haline gelmiştir.

Vatan Partisi, Türkiyemizin yükselen Asya uygarlığının ön mevzisinde yer alması, Üretim Devrimi, kalıcı güvenlik ve yurtta barış için göreve hazırdır.