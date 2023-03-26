Doğu Perinçek: "Bu rezaletlere son vermek için adayım"

Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Yunanistan’ın ‘25 Mart Bağımsızlık Günü’nü kutladı. Büyükelçiliğin ingilizce yapılan paylaşımında “Yunanistan halkını ve hükümetini ulusal günleri vesilesiyle kutluyoruz.” ifadeleri kullanıldı.



Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, büyükelçiliğin kutlama mesajını "rezalet" olarak değerlendirdi:

- Türk devleti, Yunanistan'ın Mora'da on binlerce Türk'ü katledip, emperyalizmin desteğiyle Osmanlı'dan kopuşunu tebrik ediyor! Bu rezaletlere son vermek için adayım. Sizleri bugün ve yarın 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına Doğu Perinçek'in adaylığı için imza vermeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın ‘bağımsızlık günü’ olarak kutladığı 1821 yılı Mart ayı Türklere yapılan katliamları akıllara getiriyor.



1821 yılının Mart ayında Mora Yarımadasının güneyinde Yunan isyanı baş gösterdi. İsyancı çeteler Mora’da stratejik açıdan önemli rol oynayan, Türklerin, Rumların ve Yahudilerin iç içe yaşadığı Tripoliçe’yi kuşattı.



23 Eylül 1821’de siviller, kadın-çocuk ayrımı yapılmadan katledildi. On binlerce Türk, Yahudi ve Arnavut’un katledilmesi, tarihte kara bir leke olarak yerini aldı.