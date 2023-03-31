Doğu Perinçek: "Bugün NATO'ya evet diyen yarın Ankara'yı teslim eder"

Tehditlere karşı değil NATOculukta uzlaştılar. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda oylamaya sunulan Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili teklife iktidar da muhalefet de destek verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meclis'te alınan skandal karara ilişkin "NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesi demek Amerikan emperyalizminin Türkiye'nin üzerine gelmesi demek. Meclis buna boyun eğdi" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemesi demek Amerikan emperyalizminin Türkiye'nin üzerine gelmesi demek. Meclis buna boyun eğdi — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 31, 2023

Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Meclis'i NATO çatısı haline getirdiler. Meclis'te yer alan partilerin hepsi, NATO'ya teslim oldu. Bu Türkiye'deki sistemin teslimi. O partiler bu sistemin partileri. NATO vekilleri olduklarını ispatladılar

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Meclis'i NATO çatısı haline getirdiler. Meclis'te yer alan partilerin hepsi, NATO'ya teslim oldu. Bu Türkiye'deki sistemin teslimi. O partiler bu sistemin partileri. NATO vekilleri olduklarını ispatladılar — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 31, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "NATO'nun Türkiye'deki sicili nedir? NATO Türkiye'de neler yaptı?" tek tek açıkladı.

NATO'nun Türkiye'deki sicili nedir? NATO Türkiye'de neler yaptı?



• Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) açıkladı — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 31, 2023

Perinçek, Meclis'te Türkiye aleyhine yapılan oylamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

- Türk Milleti NATO'ya teslim değil. Bu Meclis değişecek. Bu Meclis'te NATO var millet yok. TBMM'yi tekrar Millet Meclis'i yapacağız. Önümüzdeki seçimde Meclis'e Türk Milleti girecek, Vatan Partisi girecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türk Milleti NATO'ya teslim değil. Bu Meclis değişecek. Bu Meclis'te NATO var millet yok. TBMM'yi tekrar Millet Meclis'i yapacağız. Önümüzdeki seçimde Meclis'e Türk Milleti girecek, Vatan Partisi girecek. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 31, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iktidar ve muhalefetin tavrına ilişkin "Meral Akşener bu sistemi kötülüyor ama NATO'yu baş tacı yapıyor. NATO bu sistemin kanlı ayağı. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da bu sistem içerisinde. Hepsi NATO'ya secde ediyor." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Meral Akşener bu sistemi kötülüyor ama NATO'yu baştacı yapıyor. NATO bu sistemin kanlı ayağı. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da bu sistem içerisinde. Hepsi NATO'ya secde ediyor. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 31, 2023

Perinçek, Meclis'te alınan skandal karara ilişkin son olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

- Bugün NATO'ya evet diyen yarın Ankara'yı teslim eder.