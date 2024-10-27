Doğu Perinçek çözümleri sıraladı: "Mevcut sistem tükendi!"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İzmir Kitap Fuarında İzmirlilerle buluştu. Önce kitaplarını imzalayan Perinçek ardından bini aşkın kişiyle “Büyük Krizin Eşiğinde Büyük Çözüm” Konferasını yaptı.

Türkiye’nin büyük kararların eşiğinde olduğunu belirten Perinçek, İzmirlilere “görevlere hazır olun” dedi:

"Varolan sistem bitmiştir. Ekonomisiyle, milletimizin devletimizin vatanımızın güvenliğini salama konusunda tereddütleriyle, zaaflarıyla bitmiştir. Ufukta büyük çözüm var, devrim var. Türkiye’nin eşiğinde olan sürecin gelecekteki kahramanları fedakarları olarak burada toplanıyoruz."

Türkiye’nin devrimci bir sürece gebe olduğunu vurgulayan Perinçek, çözüm önerilerini 4 maddede açıkladı:

"Çözümümüz açıktır: sistemin dışındadır. Birincisi, yurtdışına götürülüp Londra, New York, İsviçre bankalarına zenginlerimizin yatırmış olan 500 milyar dolarlık mevduatı Türkiye devleti gücüyle geri getirceğiz. İkincisi, Türkiye’deki banka kasalarında 300 milyar dolar değerindeki altın olduğunu biliyoruz. O altınlar banka kasalarında kilitli olmayacak! Yatırıma dönüşecek, istihdam yaratacak, üretim yapacağız, birlikte paylaşacağız."

Fahiş karları vergilendireceklerinin altını çizen Perinçek, dış politikada Türkiye’nin gerçek dostlarıyla kurulacak ilişkiler sayesinde Türkiye’yi üretim üssü haline getireceklerini aktardı:

"Üçüncü madde TÜİK başkanı bazı işletmelerde fahiş karlar olduğunu belirtti. Bu fahiş karları vergilendireceğiz. Gelir vergisiyle kamunun yatırım sermayesine dönüştüreceğiz. Dördüncüsü Çin Halk Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkiler kurarak Türkiye’yi üretim üssü haline getireceğiz."

PKK’yı muhattap kabul etmenin büyük yanlış olduğunu belirten Perinçek, "PKK’ya devlet teklif edenlerin ve çözüm sürecini arayanların planları yerle bir olmuştur" dedi.

"Bunlara Türk milleti, Türk ordusu, Vatan Partisi başta olmak üzere izin vermeyecek. Türkiye,İran, Irak ve Suriye topraklarında ABD ve İsrail’i arkasına alarak ikinci İsrail devleti kurma planı şimdiden çöpe atılmıştır. İki günlük harekatlar, açılımı doğduğu gün mezarına gömmüştür. Vatan Partisi’nin bu hayasız ihanet kapsamındaki girişim karşısındaki kararlılığı, milletimizi ve devletin yaptırım güçlerini harekete geçirmiştir. Böyle bir plan artık yoktur."