Doğu Perinçek genç milletvekili adaylarıyla buluştu

Sazlı, sözlü, samimi ortamda buluştular. Onlarca soru soruldu, hiç biri cevapsız kalmadı. Vatan Partisi gençlere boş vaatler değil, Türkiye'nin yönetiminde sorumluluk sundu.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Çıkış Yolu özel programında genç milletvekili adaylarıyla buluştu. Sistem partilerinin aksine giderek artan genç işsizliğin çözümünü açıkladı. "Herkese iş" vaadinin üretim devrimi programı ile mümkün olduğunu söyledi.



Binlerce genç torpil nedeniyle mülakatlardan geçemiyor. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da bu sorunu ortadan kaldıracağını iddia ediyor...Konu Vatan Partisi tarafından ilk kez Türkiye'nin gündemine taşındı.



Sistem partileri çözümsüzlükte yarışırken Vatan Partisi gençlere, Türkiye'nin önemli kaynaklarını sunuyor.



Gençlerin en büyük sorunlarından biri de eğitim sistemindeki ticarileşme.



Vatan Partisi gençlere Türkiye'yi omuz omuza Çankaya'da yönetme sözü verdi.



