Doğu Perinçek: "HDP’ye verilen 540 Milyon liranın geri alınması için hukuk yollarına başvuruyoruz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'ye hazineden verilen 540 milyon liranın geri alınması için hukuk yollarına başvuracaklarını açıkladı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçime katılmadığı halde HDP’ye 540 Milyon TL hazine yardımı yapılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Doğu Perinçek'in açıklamalarının satır başları şöyle:

- Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Kapatma Davasında bir ara karar alarak, HDP’ye Hazineden yapılacak seçim yardımına bloke konması kararını kaldırmıştır. Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla Anayasa ve Siyasî Partiler Kanunu’nu çiğnemiş ve bölücü terör örgütü PKK’ya 540 Milyon TL verilmesine yol açmıştır. HDP’ye ödenen 540 Milyon TL Mehmetçiğe kurşun ve yollarımıza mayın olarak geri dönecektir.

Doğu Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:

- Seçime girmeyen HDP’ye Maliye Bakanlığı 360 Milyon TL veriyor. Kamu idaresi PKK’ya yardım yapacağım diye aklını şaşırmış

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'ye yapılan hazine yardımına ilişkin "Vatan Partisi hukuk yollarına başvurma kararı almıştır." dedi.

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