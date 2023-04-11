Doğu Perinçek: "HDP’ye verilen 540 Milyon liranın geri alınması için hukuk yollarına başvuruyoruz"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'ye hazineden verilen 540 milyon liranın geri alınması için hukuk yollarına başvuracaklarını açıkladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçime katılmadığı halde HDP’ye 540 Milyon TL hazine yardımı yapılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Doğu Perinçek'in açıklamalarının satır başları şöyle:
- Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Kapatma Davasında bir ara karar alarak, HDP’ye Hazineden yapılacak seçim yardımına bloke konması kararını kaldırmıştır. Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla Anayasa ve Siyasî Partiler Kanunu’nu çiğnemiş ve bölücü terör örgütü PKK’ya 540 Milyon TL verilmesine yol açmıştır. HDP’ye ödenen 540 Milyon TL Mehmetçiğe kurşun ve yollarımıza mayın olarak geri dönecektir.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 11, 2023
- Anayasa Mahkemesi, PKK terör örgütüne 540 milyon TL ödenmesini sağladı
Doğu Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:
- Seçime girmeyen HDP’ye Maliye Bakanlığı 360 Milyon TL veriyor. Kamu idaresi PKK’ya yardım yapacağım diye aklını şaşırmış
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 11, 2023
- Seçime girmeyen HDP’ye Maliye Bakanlığı 360 Milyon TL veriyor. Kamu idaresi PKK’ya yardım yapacağım diye aklını şaşırmış
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'ye yapılan hazine yardımına ilişkin "Vatan Partisi hukuk yollarına başvurma kararı almıştır." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 11, 2023
- Vatan Partisi hukuk yollarına başvurma kararı almıştır.
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