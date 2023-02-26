Doğu Perinçek: "Vatan Partisi'nin zamanı geldi"

Vatan Partisi Keçiören İlçe Kurultayı yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek kurultayda konuşma yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Hem güvenlikte hem ekonomide Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıya.

- Bir Kovid salgını geldi, şimdi de bir deprem salgınıyla karşı karşıyayız. Bütün Türk milletine geçmiş olsun diyorum ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

- Zorluklardan bahsediyoruz. Büyüyen zorluklardan bahsediyoruz. Ama Vatan Partisi olarak biz zorluklarda büyük kararları görüyoruz. Sıradan insan zorluklarda zorluk görüyor. Ama Türk milletinin öncü partisinin zorluklarda gördüğü olay nedir? Büyük çözüm.

- Bütün toplumların tarihine baktığımız zaman büyük köklü çözümler hep büyük zorluklar. içinde. Daha doğrusu iflas eden sistem yeni sistemleri çağırır.

- Şu anda Türkiye'de iflas eden bir sistem var. İflas eden bir düzen var. Ve eşiğinde bulunduğumuz yeni bir sistem var.

- İflas eden düzen, 1945'ten bu yana bir anlamda oluştu. Küçük Amerika sürecinde... Ama asıl 1980'den sonrasında "dünya ekonomisiyle bütünleşme" adı altında gelen sistem.

- Bu sistemin milletimiz, ekonomimiz ve geleceğimiz açısından en önemli özelliği; üreticiyi kambur ilan etti.

- Hepimiz hatırlayacağız, 1980'deki dünya ekonomisiyle bütünleşme süreci Türkiye'ye; "üretici sırtımızda kamburdur. Çiftçiler, işçiler, kamu iktisadi teşekkülleri bunlar hep kambur." Çarşılar, küçük-orta sanayi kentlerimiz... Dolayısıyla bütün üretici kesimimizi kambur ilan ettiler. Hatta büyük sanayicimizi de suçladılar.

- Hepimiz hatırlayacağız, 1980'deki dünya ekonomisiyle bütünleşme süreci Türkiye'ye; "üretici sırtımızda kamburdur. Çiftçiler, işçiler, kamu iktisadi teşekkülleri bunlar hep kambur." Çarşılar, küçük-orta sanayi kentlerimiz... Dolayısıyla bütün üretici kesimimizi kambur ilan ettiler. Hatta büyük sanayicimizi de suçladılar.

- Bu sistemin çöktüğü konusunda da çok geniş bir kamuoyu oluştu. Beraberlik oluştu.

- Çözüm konusunda, hepimizin emek verdiği, zekamızı, birikimimizi verdiğimiz Vatan Partisi'nin zamanı geldi.

- Partimiz için en önemli sorun, partimizin önündeki görevleri, sorumluluğu, tarihi bakımdan geldiğimiz yeri doğru saptamak.

- Biz Vatan Partisi olarak öncü partiyiz. Zor dönemlerdeki büyük çözümün partisiyiz. Bu amaçla kurulduk.

- Programımız bir devrim programıdır. Kemalist devrimi tamamlama programıdır. Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve devrimci bir Türkiye'yi kurma programıdır programımız. Milli Demokratik Devrim'in programıdır. Ama bu programında bir zamanı vardır.

- Tarihte belli süreçlerde, belli olgunluklar sonra sıçramalar var. Türkiye'nin de Kemalist Devrim'in çelmelenmesinden sonra geleceği bir yer vardı. Vatan Partisi bunu biliyordu. Şimdi oraya geldik.

- Vatan Partisi tarihin pususundaydı. Bir öncü parti inşa ettik. Ne için? Bugünlere hazır olmak için. Türkiye'nin büyük, köklü, devrimci değişikliğinde bizim omuzlarımızdaki görevleri yapmaya hazırlanma dönemi yaşadık.

- O, bir parti inşası dönemiydi. 68'den bu yana 55 yıldır bir parti inşası dönemi yaşıyoruz. Fakat şimdi parti inşası döneminden büyük tarihi sıçramaya, devrimci görevlere önderlik dönemine girdik.

- En önemlisi bizim zihnimizdeki tasavvurları değiştirmemiz lazım. Bir parti inşası döneminin bize yüklediği görevler, o dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı süreçlerdeki rollerimiz... Şimdi onlar değişti.

- Yakın tarihe baktığımız zaman Türkiye'nin tarih yaptığı her adımda Vatan Partisi var. 2014 yılı bu anlamda bir dönüm noktası.

- 2014 sonrasında yaşananlar, 2014 öncesinde olmayacak olaylar.

- 2014'te Silivri duvarlarını yıktık. 2014 öncesinde ne görünüyordu; Vatan Partisi hapse tıkıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri hapse atıldı. FETÖ'nün kadroları tepemize yerleşti. Buradan çıkış yok.

- Bir tek Vatan Partisi "Silivri duvarları yıkılacak" dedi. 2014 yılında Silivri duvarlarını yıkan büyük mücadele öncü bir tavırdır.

- 2014 sonrası hükümet yeni bir programa girdi. Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanı olduğunu söyleyen bir programdan Amerika'yla cephe cepheye mücadele eden bir programa girdi. ABD'nin buna cevabı 15-16 Temmuz oldu. Orada da Vatan Partisi tarih sahnesine çıktı.

- Kafamızda kendimizle ilgili, sistemin bize dayattığı ölçülerin geçerli olmadığı bir döneme girdik ve bunu ispatladık.

- Biz büyük işler yapmak için bu partiyi kurduk.

- Önümüzdeki büyük iş, üreten, birleşik, halkçı, aydınlanmış, devrimci Türkiye'nin kurulmasıdır.

- Değerli arkadaşlar, size tek bir çağrım var; büyük işlere hazır olacaksınız!

- Önümüzdeki seçim, Türkiye'deki iktidar mücadelelerinde İstiklal mücadelelerinden sonraki en önemli seçimdir.

- Bir Atlantik güçleri var. Bütün umutları Türkiye'ye yönelik yabancı müdahalelerin başarılı olması.

- Bunların karşısında Türkiye güçleri var. Bu Türkiye güçleri içerisinde Vatan Partisi bağımsız olarak seçime giriyor. Çünkü Vatan Partisi yüzde 7'nin üzerinde bir oy alıp Meclis'e girerse bütün dengeler değişecek.

- Vatan Partisi Meclis'e girerse Milli Hükümet'in çalışmaları içerisinde anahtar parti konumunda olacak. Bölgenin dengeleri de değişecek. Rusya'nın da, İran'ın da, KKTC'nin de, Abhazya'nın da, Azerbaycan'ın da, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin de, dünyanın da kaderini etkileyecek.

- Vatan Partisi'nin Genel Başkanı iki gün önce Rusya ve Azerbaycan devletlerinin yaptığı toplantının onur konuğu oldu. Açılış konuşmasını yaptı.

- Vatan Partisi'ne dünyada başka bir gözle bakılıyor.

- Vatan Partisi 7 ateşten geçtiği gibi 77 ateşten de geçmeye hazır.

- 77 ateş ABD'nin Yunanistan'a yığdığı silahlarda.

- Yaşadığımız süreç, ciddi çatışmaları, hesaplaşmaları da barındıran bir süreçtir. Vatan Partisi, Türkiye'nin önüne doğru bir strateji.

- Atlantik güçlerinin seçimi kazanması Türkiye'ye kaos getirecek.

- Vaat ettikleri program iflas etmiş programı devam ettirmek.

- Vatan Partisi'nin Londra bankalarına ihtiyacı yok. Zaten Türkiye'nin servetleri o bankalara götürülmüş.

- Dış bankalardaki 300 milyar dolar paramızı Türkiye'ye getirteceğiz.

- Banka kârlarına bakıyoruz, 2022 yılında 4 kat kâr etmiş. Biz diyoruz ki bankalar bu kadar kâr elde edeceğine, yatırım yapalım.

- Banka kârlarına bakıyoruz, 2022 yılında 4 kat kâr etmiş. Biz diyoruz ki bankalar bu kadar kâr elde edeceğine, yatırım yapalım.

- Vatan Partisi'nde karma ekonomi sistemi var.

- 1980'den sonra gelen program zaten çöplükte, bütün mesele o programdan sonra karma ekonomi sistemini getirebilmek.

- Dans eden siyasetler bitmiştir. Türkiye bir Asya ülkesidir. Türkiye Asya'da.

- Vatan Partisi'nin programında ŞİÖ'ye girmek var. Türk milliyetçiliği böyle olur. Atlantik güdümüne girmiş bir Türk milliyetçiliği olabilir mi?

- Vatan Partisi gelecekte Türklüğün oynayacağı rolün de bilincinde.