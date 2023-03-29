Perinçek: "Var olan sistem iktidarı ve muhalefetiyle çözümsüz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul'da düzenlenen Merkez Karar Kurulu toplantısında, seçimlere ilişkin kararlarını ve değerlendirmelerini paylaştı.



Perinçek, millete sunulan sistemin iktidarıyla ve muhalefetiyle çözümsüz olduğuna dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü bilgisini kamuoyu ile paylaştı Perinçek, Cumhur İttifakı'nın ABD'ye boyun eğme yolunu tercih ettiğini de belirtti:

- Türkiye'mizi aydınlıklara çıkarmak için, Vatan Partisi olarak Mecliste görev almamız ve hükümet görevleri üstlenmemiz zorunludur. Bu gerçeğin bilincindeyiz. Güçlü ve etkili muhalefet olmayı hedeflemiyoruz. Meclis'te yer almamız ve hükümet görevleri yüklenmemiz, Türkiye'nin vazgeçilmez ihtiyacıdır. Bu sorumlulukla 22 Mart 2023 günü yaptığımız görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a, Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda bulunma talebini arz ettim. Kendileri sağ olsunlar beni dinlediler ve Sayın Bahçeli ile görüşerek bana yanıt vereceklerini belirttiler. İki gün sonra da bana birlikte seçime girmeyeceğimizi, Cumhur İttifakı'na girme talebimizi reddettiklerini bildirdiler

- Cumhur İttifakı Vatan Partisi'ni değil, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile uzlaşma yolunu ve HÜDA-PAR'ı tercih etti. Vatan Partisi'ne karşı bu tutum, bir yolun seçilmesi, bir tercih. O yolu bir kez daha vurguluyorum; ABD'ye boyun eğmek, ABD'nin Türkiye'ye dayattığı çıkmazlar içinde çırpınmak. Ne oldu; HÜDA-PAR Cumhur İttifakı ile iş birliği yapan bir parti olarak tercih edildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı, HDP'nin de HÜDA PAR'ın da aynı programı savunduğunu ifade etti:

HÜDA-PAR programında Türk Milleti kavramını kabul etmeyen, Anayasadan Türk Milleti'ni çıkaracağını belirten, açıkça Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı olan, ABD'nin, İsrail'in, 2'nci İsrail planı Kürdistan planını benimsediklerini, amaçlarının Türkiye'den ayrılmak olduğunu programlarında, eylemlerinde açıkça belirten bir parti. HÜDA-PAR bu amaçlarına, bu programlarına uygun olarak kendilerine tarih bir miras da seçiyor. Bu tarihi miras, Şeyh Sait'tir, Seyit Rıza'dır. Aynı, Kılıçdaroğlu'nun yandaşı, beraber seçime girdikleri HDP ve PKK gibi

MHP'yi de eleştirdi Perinçek.



Perinçek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut adayların sistemin içinde yer aldığını ve çözümsüz olduklarını vurguladı, Güçlü Hükümet ve güçlü Meclis için Vatan Partisi’nin Meclise gireceğini kaydetti:

- Güçlü Meclis ise ancak Vatan Partisi'nin Meclise girmesiyle oluşabilir. Vatan Partisi'nin ağırlığı, Meclis içindeki millî kuvvetleri güçlendirir ve Türkiye'nin önünü açar. Güçlü Devlet Üreten Millet programının TBMM'de temsil edilmesi için ABD'nin iç ve dış cephede kaos planlarına karşı etkili bir Meclis oluşturmak için, üreticilerin gerçek özlemlerinin ve çözümlerinin sesi olabilmek için, Kamucu ve halkçı iradenin yasama organına yansıması için, Vatan Partisi tecrübeli ve genç kadrolarıyla, halka bağlılığıyla, zor zamanlarda alacağı öncü tavırlarıyla Milletin Meclisinde bir kale inşa edecektir

Türkiye’nin önündeki büyük gerçeği de hatırlatan Perinçek, "Yıkılan Atlantik’te değil yükselen Asya’da yer alacağız" dedi.