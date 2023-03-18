Doğu Perinçek: "Namlular neden Türkiye'ye dönük?"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Fulya Kalfa'nın sunduğu CNN Türk Masası progrmaında gündemi değerlendirdi. Perinçek, "Ben Türkiye'nin önüne çok önemli bir soru getiriyorum. ABD Dedeağaç'a, Girit'in kuzeyine, Kıbrıs'ın güneyine, Suriye'nin kuzeyine neden üsler kurdu?" dedi.

ABD NAMLULARUNU NEDEN TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek, dış politikaya ilişkin yorumlarda bulundu:

- Ben Türkiye'nin önüne çok önemli bir soru getiriyorum. ABD Dedeağaç'a, Girit'in kuzeyine, Kıbrıs'ın güneyine, Suriye'nin kuzeyine neden üsler kurdu? Namlularını neden Türkiye'ye çevirdi?

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Ben Türkiye'nin önüne çok önemli bir soru getiriyorum. ABD Dedeağaç'a, Girit'in kuzeyine, Kıbrıs'ın güneyine, Suriye'nin kuzeyine neden üsler kurdu? Namlularını neden Türkiye'ye çevirdi? pic.twitter.com/kGPQhuGtNV — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 18, 2023

"ABD İÇİNE GİRDİĞİMİZ SEÇİM SÜRECİNDE BİR TARAF"

Perinçek, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

- ABD içine girdiğimiz seçim sürecinde bir taraf. İktidarı devireceğini ilan etti. Hangi kuvvetleri düzene soktuğunu da ilan etmiş bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- ABD içine girdiğimiz seçim sürecinde bir taraf. İktidarı devireceğini ilan etti. Hangi kuvvetleri düzene soktuğunu da ilan etmiş bulundu. pic.twitter.com/HRw9qvfo1E — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 18, 2023

"TÜRK - ABD SAVAŞI OLABİLİR"

Perinçek, Türk - Yunan savaşı olmayacağını, Doğu Akdeniz'de olası bir savaşın Türk - ABD savaşı olabileceğini vurguladı:

- Önümüzde bir Türk-Yunan savaşı yok. Ancak bir Türk ABD savaşı olabilir. Tehditin nereden geldiği ABD'nin Türkiye çevresinde kurduğu üslerden görüyoruz.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Önümüzde bir Türk-Yunan savaşı yok. Ancak bir Türk ABD savaşı olabilir. Tehditin nereden geldiği ABD'nin Türkiye çevresinde kurduğu üslerden görüyoruz. pic.twitter.com/4fvpX1Iyzd — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 18, 2023

"MANSUR YAVAŞ, İMAMOĞLU GİBİ İSİMLER KAHRAMAN DEĞİL."

İç siyasete değinen Perinçek, Mansur Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı yardımcılığını değerlendirdi:

- Mansur Yavaş, İmamoğlu gibi isimler kahraman değil. Bu insanlar ABD'den gelecek baskıyı göğüsleyecek birikimlere sahip değiller. Türkiye'nin geleceğinde bunlara yer yok. Bunlar firar edecek unsurlar.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Mansur Yavaş, İmamoğlu gibi isimler kahraman değil. Bu insanlar ABD'den gelecek baskıyı göğüsleyecek birikimlere sahip değiller. Türkiye'nin geleceğinde bunlara yer yok. pic.twitter.com/5SyNS87P39 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 18, 2023

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