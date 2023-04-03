Perinçek: "NATO'nun önünde secdeye varılması daha tehlikeli"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seccadeye basarak fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu'nu suçlarken Kılıçdaroğlu ise üzgün olduğunu ifade etti. Tartışmalar sürerken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise NATO'nun önünde secdeye varılmasının İslam dünyası için daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak çektirdiği fotoğraf kareleri tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seccadeye basarak fotoğraf çektiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlarken Kılıçdaroğlu da üzgün olduğunu belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise NATO'nun önünde secdeye varılmasının tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Meclis'teki bütün partilerin NATO'ya secde ettiğini kaydetti:

- Türkiye'deki meclisteki bütün partilerin İslam dünyasına düşman olan Amerika İsrail'in aracı olan NATO gibi Türkiye'yi tehdit eden bir örgütlenmenin Doğu'ya doğru genişlemesine razı olması bir anlamda onun önünde secde etmesi durumu var.

Perinçek, NATO'nun bir savunma örgütü değil Türkiye için tehdit olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesine tepki gösteren Perinçek, NATO'dan çıkılması gerektiğini vurguladı.

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