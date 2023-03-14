Doğu Perinçek neden cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı Çıkış Yolu programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, HÜDA PAR ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye mecbur bırakılmak istenen Kürt seçmene yönelik yaptığı açıklamada "Vatan Partisi, Kürt vatandaşlarımızı kazanıyor. Terörde arındırdığımız bir ülke Kürde verebileceğimiz en büyük nimet." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Vatan Partisi Kürt vatandaşlarımızı kazanıyor. Terörde arındırdığımız bir ülke Kürde verebileceğimiz en büyük nimet.#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/7vaOfZbSTQ — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

Kürt kökenli vatandaşlara yönelik ifadelerini sürdüren Perinçek "Kürtlerin en büyük ihtiyacı bu vatanın birliğidir, iş sahibi olmasıdır, hayvanını otlatmasıdır, tarlasını sürebilmesidir, fabrikada insanca alın teri ile çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Kürtlerin en büyük ihtiyacı bu vatanın birliğidir, iş sahibi olmasıdır, hayvanını otlatmasıdır, tarlasını sürebilmesidir, fabrikada insanca alın teri ile çalışmasıdırhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/0nPPiLITwd — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

"HÜDA-PAR'I YANLARINA ALARAK GİRDİKLERİ SEÇİMİ KAYBEDERLER"

HÜDA PAR ile Cumhur İttifakı arasındaki ittifak görüşmelerini değerlendiren Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. HÜDA-PAR'ı yanlarına alarak girdikleri seçimi kaybederler

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. HÜDA-PAR'ı yanlarına alarak girdikleri seçimi kaybederler#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/iCRl8xXCm7 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

PERİNÇEK'TEN AYM'YE TEPKİ

Doğu Perinçek, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'ye uygulanan hesapların bloke edilmesi kararını iptal etmesini eleştirirken "AYM mahkeme olmaktan çıktı. 540 milyon TL'yi PKK terör örgütüne vermenin kanuna sığar tarafı var mı?" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- AYM mahkeme olmaktan çıktı. 540 milyon TL'yi PKK terör örgütüne vermenin kanuna sığar tarafı var mı?#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/7MASXpbLZb — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

"PKK'YI ABD VE İSRAİL İLE BİRLİKTE TEMİZLEYEMEZSİNİZ"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik yaptığı değerlendirmede "Esad'a her katil deyişinizde ABD ve İsrail ile birlikte olursunuz. Suriye'de PKK terör örgütünü ABD ve İsrail ile birlikte temizleyemezsiniz." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek)



- Esad'a her katil deyişinizde ABD ve İsrail ile birlikte olursunuz. Suriye'de PKK terör örgütünü ABD ve İsrail ile birlikte temizleyemezsiniz. #canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/UCnZDcMk0M — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

TÜRKİYE'NİN S-400'E İHTİYACI YOK MU?

Doğu Perinçek, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yoktur açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin S-400E'e ihtiyacı yok mu?



Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) açıklıyor#canlı izlemek için:https://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/71kDICZBUh — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

“TÜRKİYE'NİN VATAN PARTİSİ'NE İHTİYACI VAR”

AK Parti hükümetinin izlediği politikalara eleştirilerde bulunan Doğu Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye cephesinde AK Parti'nin tutarlı güvenli siyasetler izlemediğini görüyoruz, o yüzden Türkiye'nin Vatan Partisi'ne ihtiyacı var

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Türkiye cephesinde AK Parti'nin tutarlı güvenli siyasetler izlemediğini görüyoruz, o yüzden Türkiye'nin Vatan Partisi'ne ihtiyacı var#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/VQ3GSivqhZ — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin Türkiye'nin geleceği için şart ve kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparken "Vatan Partisi'nin Türkiye'nin geleceğinde olması, Türkiye için şart ve kaçınılmaz. O bakımdan Vatan Partisi Türkiye'nin yönetiminde 'ben varım' diyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Vatan Partisi'nin Türkiye'nin geleceğinde olması, Türkiye için şart ve kaçınılmaz. O bakımdan Vatan Partisi Türkiye'nin yönetiminde 'ben varım' diyor #canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/SDRxOt7I6x — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzaya ihtiyacı olduğuna belirtirken vatandaşları il ve ilçe seçim kurullarına başvuru yaparak, imza vermeye davet etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) partisinin seçim hazırlıklarını açıklıyor#canlıhttps://t.co/AbEraLO3kq pic.twitter.com/4dX7YRGqrw — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) March 14, 2023

“VATAN PARTİSİ'NİN DÜNYA ÖLÇEĞİNDE İTİBARI VAR”

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin Dünya'da büyük bir saygınlığı bulunduğunu belirtirken "Vatan Partisi'nin dünya ölçeğinde itibarı var. Çin'in düzenlediği parti konferanslarında Vatan Partisi Genel Başkanı ya açılış ya da kapanış konuşmasını yapar." dedi.