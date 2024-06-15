Doğu Perinçek o görüşme için konuştu: "Tarihi hata"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazeteci Fatin Dağıstanlı'nın Youtube'daki canlı yayınına katıldı. Bu yayında gündeme dair yorumda bulundu. Perinçek özellikle Sinan Ateş cinayeti davasıyla Milliyetçi Hareket Partisi sıkıştırılarak, AK Parti'nin ondan koparılmaya çalışıldığını vurguladı.



Vatan Partisi Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesini doğru bulmadığını ifade etti.

'MHP SIKIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR'

Perinçek'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi bir de bu Sinan Ateş olayı üzerinden sıkıştırılmaya çalışılıyor. Dikkat ederseniz Milliyet Hareket Partisi'ni tecrit etme, onun itibarını sarsma gibi bir planın da yürütüldüğünü görüyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman hepsini alt alta koyduğumuz zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ni tecrit etmek, AK Parti'yi ondan kopartmak, ondan kopartılan AK Parti'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, dolayısıyla PKK'nın ve FETÖ'nün yanına çekmek, tekrar Amerikan planları ve içinde roller vermek amaçlanıyor. Tabi bu arada ekonomide de izlenen siyasetler de buna elverişli bir zemin yaratıyor. Türkiye'nin sıcak para peşinde koşması, Londra bankaları, New York bankalarında Türkiye ekonomisine çareler araması falan bunlarla da birleştirdiğimiz zaman şu anda Türkiye'nin bu 2014 yılından sonraki bağımsızlaşma, Amerika'nın zincirlerini kırma sürecine karşı Amerika merkezli bir komplo ile karşı karşıya olduğu gözüküyor."

'CUMHURBAŞKANI TARİHİ BİR HATA YAPMIŞTIR'

Gazeteci Dağıstanlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayşe Ateş görüşmesinden bahsetmesi ve kendisinden randevu isteyip istemediğini sorması üzerine Doğu Perinçek konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

- Bulunması mümkün değil. Tabii ben hanımefendinin acısı dolayısıyla başsağlığı dilerim. Bu acıyı hepimiz paylaşıyoruz. Bir suikast olmuştur ve bunu kabul edemeyiz. Ancak kanımca Sayın Cumhurbaşkanımız Sinan Ateş'in hanımını kabul etmekle bence çok tarihi bir hata yapmıştır. Neden tarihi bir hata yapmıştır? Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı yürütülen karalama kampanyası açısından buna zemin veren, elverişli imkanlar tanıyan bir kabul oldu bu. Cumhurbaşkanının böyle bir kabulde bulunmasının bir anlamını görmüyorum; Türkiye bakımından, Türkiye'nin menfaatleri bakımından. "Eğer adalet açısından hanımefendinin bir talebi varsa valiyle görüşür, hadi bilemedin Adalet Bakanı ile vesaire görüşür. Ama hele MHP'ye karşı tertibin yürüdüğü koşullarda tamamen MHP'yi yıpratmaya yönelik bir kampanyaya malzeme taşıyan bir kabul bence tarihi bir hatadır. Bunun yapılmaması gerekiyor.

'BU CİNAYETTEN YARAR SAĞLAYANLAR MHP'Yİ HEDEF ALANLAR'

Vatan Partisi Lideri cinayeti kimin işlediği sorusuna şu cevabı verdi: