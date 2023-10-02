Doğu Perinçek Rozet Taktı! Van'ın Esnaf Liderleri Vatan Partisi'ne Katıldı

Van Semt Pazarları Dernek Başkanı Mehmet Emin Arı, beraberindeki heyetle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret ederek, partiye üye oldu. Vatan Partisine katılan Van Pazarcılar Derneği Başkanı Mehmet Emin Arı, Vatan Partisini yerelde de iktidar etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Vatan Partisine üye olan Van Esnafı Mesut Gülçimen, gençlerin yaşadığı sorunlara gerçek çözümün Vatan Partisinde olduğuna inandıklarını vurguladı.

Van Esnaf Liderleri Vatan Partisi'ne Üye Oldu

Daha önce Ak Parti Gençlik Kolları’nda görev alan Hayati Can, Vatan Partisine katılma nedenini “Bu Parti sistem partisi değil onun için buradayım” diyerek özetledi.

- Batı emperyalizminin ülkeyi ele geçirmek için yaptığı çalışmaları, halkı uyarmak için en iyi dile getiren ve çalışan parti Vatan Partisi. Yalnız Van’da değil, 81 ilde bu katılımı daha da büyüteceğiz. Özellikle gençlik açısından projelerle, sözde değil.

Vatan Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından yeni üyelerin rozetlerini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek taktı.