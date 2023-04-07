Perinçek Türk milletinden de görev talep etti

Üretim Devrimi Programıyla Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreten Vatan Partisi, sistem partilerinin çözümsüzlüğünü tek tek ortaya koyuyor.



Vatan Partisi İstanbul 1. bölge Milletvekili adayı ve iş insanı Rahmi Dağbay ile Vatan Partisi Tuzla İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç'ın düzenlediği yemekte yüzün üzerinde iş insanı bir araya geldi.



Kameralara ilginin yoğun olduğu yansırken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir kez daha sistem partilerinin çözümsüz olduğunu kaydetti. Türk milletinden görev talep eden Perinçek, herkesi Vatan Partisi'nde görev almaya davet etti.



İftar yemeğine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, Kızılelma Ocakları İstanbul İl Başkanı Adnan Çınar, İstanbul Medikal İşletmeciler Derneği Başkanı Vefa Türksever ve çok sayıda kişi katıldı. Ayrıca, kadınların yoğun katılımı da dikkat çekti.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, zorlukları yenmek için üreticiyi baş tacı yapan hükümete ihtiyaç olduğunu vurguladı. Güvenlikte izlenen yanlış politikaya da tepki gösterdi.