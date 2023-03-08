Doğu Perinçek: "Sofrayı değil zorlukları paylaşacağız"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda altılı masaya "Halil İbrahim sofrası" göndermesi yaptı. Perinçek, paylaştığı videonun üzerine "Sofrayı değil, zorlukları paylaşacağız" yazdı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda altılı masaya "Halil İbrahim sofrası" göndermesi yaptı.
Perinçek, paylaştığı videonun üzerine "Sofrayı değil, zorlukları paylaşacağız" yazdı.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 8, 2023
- Sofrayı değil zorlukları paylaşacağızhttps://t.co/KCFwx3pyh3pic.twitter.com/Lu1R3PW4US