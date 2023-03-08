Doğu Perinçek: "Sofrayı değil zorlukları paylaşacağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda altılı masaya "Halil İbrahim sofrası" göndermesi yaptı. Perinçek, paylaştığı videonun üzerine "Sofrayı değil, zorlukları paylaşacağız" yazdı.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda altılı masaya "Halil İbrahim sofrası" göndermesi yaptı.

Perinçek, paylaştığı videonun üzerine "Sofrayı değil, zorlukları paylaşacağız" yazdı.

# vatan partisi # Doğu Perinçek
Perinçek'ten 8 Mart mesajı Akşener'den Refah-Ana itirafı İyi Parti'de kriz sonrası hava nasıl? Baykal'dan Altılı Masa açıklaması
Çok Okunanlar
1 Utku Reyhan Kılıçdaroğlu gerçeğini anlattı
2 Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Oğuzhan Adalıoğlu kimdir?
5 İşte güncel EYT banka promosyonları