Perinçek Türk Milletinden yetki istedi: "Kimse işsiz kalmayacak"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek devlet televizyonunda seçim konuşması yaptı. Perinçek "Vatan Partisi’nin içinde yer alacağı Üreticilerin Millî Hükümeti, herkese altın bilezik dağıtacak. Altın Bilezik, iş sahibi olmaktır. Ülkemizde işsiz kalmayacak." dedi.

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Türkiye tarihi seçime giderken, Vatan Partisi zorlukları göğüsleyen Üretim Devrimi Programı ile milletten yetki istedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek devlet televizyonunda seçim konuşması yaptı. Perinçek "Vatan Partisi’nin içinde yer alacağı Üreticilerin Millî Hükümeti, herkese altın bilezik dağıtacak. Altın Bilezik, iş sahibi olmaktır. Ülkemizde işsiz kalmayacak." dedi.

Vatan Partisi'nin zorlukları göğüsleme programı tarihi bir konuşma ile devlet televizyonunda yayınlandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TRT'de seçim konuşması yaptı. Ekonomide büyük zorluklarla karşı karşıya kalan vatandaşa "altın bilezik" vaad etti.

"Türkiye’de kazandıkları toplam 500 Milyar Doları kaçırıp Avrupa ve Amerika bankalarına yatıranlar var" diyen Perinçek, bu parayı devlet otoritesiyle Türkiye’ye getirteceklerini söyledi.

Perinçek Türkiye'nin kaynaklarını kullanacaklarının altını çizdi. Banka karları, 433 milyar lira oldu.Vatan Partisi Lideri, "Bankalardan yüzde 80 oranında Kurumlar Vergisi alacağız. İşte insanımıza iş alanı açmak için 350 Milyar Lira kaynak daha." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri komşuları, Asya'daki dostları. Perinçek'in konuşmasında bu vurgu da vardı.

Kira artışı vatandaşı çaresiz bırakıyor. Perinçek "Her aileye sıcak yuva" sağlayacaklarını belirtti.

Vatan Partisi iktidarında yolsuzluk yapanlara taviz yok. Doğu Perinçek, "Yolsuzluk mahkemeleri kurcağız" dedi. Eğitimle ilgili de konuşan Perinçek, "Eğitim kamu hizmetidir, öğrencinin yurt, beslenme, sağlık ve kültür ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitimi önceleyen Vatan Partisi gençlere yönelik dayatmalara da meydan okuyor.

Vatan Partisi Türkiye'nin güvenliği ve geleceği için "NATO'ya hayır" diyor.

Türkiye'nin büyük kararın eşiğinde olduğunu söyleyen Vatan Partisi Lideri, Türk Milletinden yetki istedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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