"Tek umudumuz Perinçek" diyen yurttaşlar seçim kurullarına akın ediyor

"Tek umudumuz Perinçek" diyen yurttaşlar Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması için seçim kurullarına akın ediyor. İmza verenler Perinçek'in ermeni soykırım yalanını yerle bir etmesini verdiği mücadeleyi örnek gösteriyor. İşte o destek mesajları.

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Uzak yakın demediler seçim kurullarına koştular.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olması için imza verdiler. İmza verenler Perinçek'in tarihi başarılarına dikkat çekiyor.

Perinçek'e her kesimden destek yağıyor. Perinçek'in, PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'ye karşı verdiği mücadele yurttaşların zihnine işlemiş.

- MHP'liyim Erdoğan'a oy vereceğim ama HDP ile mücadelesinden ötürü imza verdim

Tek tek gelen de vardı, ailesiyle birlikte gelen de.

Prof. Dr. Sina Akşin Perinçek'in iktidara gelmesi gerektiğini söyledi.

Siirtliler yollardaydı. Minibüsü doldurdular seçim kurulunda sıraya girdiler.

Sosyal medyadan da çok sayıda destek mesajı geldi Perinçek'e. İmza atanlar fotoğraflarıyla birlikte paylaşımda bulundu.

# vatan partisi # Doğu Perinçek

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