Doğu Perinçek'ten 1 Mayıs mesajı: 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 1 Mayıs dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Doğu Perinçek'ten 1 Mayıs mesajı: 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Doğu Perinçek, paylaşımında, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı.

Perinçek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Emekçi halkımıza ve bütün milletimize Üretim Devriminin 1 Mayıslarına ulaşma mücadelesinde engin başarılar!

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