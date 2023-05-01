Doğu Perinçek'ten 1 Mayıs mesajı: 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Doğu Perinçek, paylaşımında, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı.

Perinçek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Emekçi halkımıza ve bütün milletimize Üretim Devriminin 1 Mayıslarına ulaşma mücadelesinde engin başarılar!