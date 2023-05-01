Doğu Perinçek'ten 1 Mayıs mesajı: 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 1 Mayıs dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Doğu Perinçek, paylaşımında, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı kutladı.
Perinçek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Emekçi halkımıza ve bütün milletimize Üretim Devriminin 1 Mayıslarına ulaşma mücadelesinde engin başarılar!
Emekçi halkımıza ve bütün milletimize Üretim Devriminin 1 Mayıslarına ulaşma mücadelesinde engin başarılar! #1Mayıs pic.twitter.com/4MUAV4QQMC— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) May 1, 2023