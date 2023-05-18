Doğu Perinçek'ten 19 Mayıs mesajı: "ABD emperyalizmi karşısında tarafsız kalan bertaraf olur"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 19 Mayıs ile ilgili bir açıklama yayınladı. Perinçek, açıklamasında "19 Mayıs’ın bilimsel stratejik eylemi, yolumuzu aydınlatan ışıktır." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in 19 Mayıs mesajı şu şekilde:

ABD EMPERYALİZMİ KARŞISINDA TARAFSIZ KALAN BERTARAF OLUR

ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri, Türkiye’yi dize getirmek için, dünya çapında tertip ve planlar içindedir. Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Vatan Partisi var. Türkiyemize saldırının odağında, Cumhurbaşkanı ile birlikteyiz. Bu gerçek, herhangi bir safsata ile bulandırılamaz ve bu gerçekten kaçılamaz. Bugün “Üçüncü Yol” gibi gerçek dışı önerilerle cephenin kenarlarına sığınmak, bir çözüm değil fakat en sonunda düşmanla işbirliğine giden tehlikeli bir yöneliştir.



Türkiye olarak, ABD emperyalizmi ile cephe cepheye geldiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Ekonomiden güvenlik ve kültürümüze kadar her sorunumuzun çözümünde, ABD dayatmalarıyla karşı karşıya geliyoruz.

ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri, Türkiye’yi dize getirmek için, dünya çapında tertip ve planlar içindedir. Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Vatan Partisi var. Türkiyemize saldırının odağında, Cumhurbaşkanı ile birlikteyiz. Bu gerçek, herhangi bir safsata ile bulandırılamaz ve bu gerçekten kaçılamaz.

Cephe kurulmuştur ve Atatürk’ün de belirttiği gibi, “Tarafsız kalan bertaraf olur.” Bugün “Üçüncü Yol” gibi gerçek dışı önerilerle cephenin kenarlarına sığınmak, bir çözüm değil fakat en sonunda düşmanla işbirliğine giden tehlikeli bir yöneliştir.

Günümüz koşullarında öncüler için en temel mesele, 19 Mayıs’ta olduğu gibi emperyalizme karşı mevzilenmenin başına geçmektir ve milleti o mevzide birleştirmektir.

Öncelikle 28 Mayıs 2023 günü, emperyalist planı bozacağız ve ABD güdümlü PKK ile FETÖ’nün umutlarını toprağa gömeceğiz.

29 Mayıs 2023 gününden başlayarak, Türk milletinin önündeki stratejik hedef, Güçlü Devlet-Üreten Millettir. Bu zorlu süreçten çıkmanın tek seçeneği Üreticilerin Millî Hükümetidir.

Türkiye’nin geleceğindeki hükümeti kesinlikle ABD belirleyemez. Üreticilerin Millî Hükümeti, bugün ABD planlarına karşı mücadele eden cephenin içinden çıkacaktır.

Zorlu koşullara 19 Mayıs’ın emperyalizme teslim olmayan kararlılığıyla giriyoruz.

Dün Samsun’a atılan adıma bilim yol gösteriyordu. Bugün de emperyalizme karşı mücadelenin ön cephesindeki konumumuzu bilim aydınlatıyor.

Vatan Partisi, programı, yedi ateşten geçmiş kadroları, gençliği ve kadınlarıyla 19 Mayıs görevlerinin ön cephesindedir.

19 Mayıs’ın bilimsel stratejik eylemi, yolumuzu aydınlatan ışıktır.

Bugün 19 Mayıs’ın devrimci mirasına sahip çıkmak, ABD emperyalizminin planlarına karşı mücadelenin başına geçmektir. Samsun’a çıkmanın anlamı budur.

19 Mayıs kahramanlığı, tarihsel bir anı değil, günün gerçeğidir.