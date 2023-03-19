Doğu Perinçek'ten adaylık başvurusu: Vatan Partisi heyeti yarın YSK'ya gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Periçek’in, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarın saat 12.00'de Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacağı duyuruldu. Başvurunun Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener tarafından kabul edileceği öğrenildi. Doğu Perinçek’e ziyaret sırasında Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Vatan Partisi Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer ve Vatan Partisi MKK Üyesi, Hukuk İşleri Bürosu Başkanı Nusret Senem eşlik edecek.