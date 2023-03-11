Doğu Perinçek'ten Çin Devlet Başkanı'na kutlama mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeniden göreve seçilmesinin ardından Doğu Perinçek'in gönderdiği kutlama mesajı şu şekilde:

Sayın Xi Jinping Yoldaş,

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri

Sayın Xi Yoldaş,

Sizin önderliğinizde toplanan Çin Ulusal Halk Meclisi’nin 14. Genel Kurulu’nu, Asya’nın diğer ucundan büyük ilgiyle ve heyecanla takip ettik.

Çin Ulusal Halk Meclisi’nin Çin’i “modern sosyalist bir ülke yapma” mücadelesindeki kararlı duruşunu ve Çin’in “yeni yolculuğunu” yürekten devrimci duygularla selamlıyoruz.

14. Genel Kurul’da oybirliğiyle yeniden Devlet Başkanlığı’na seçilmeniz, Çin’in devrimci çizgide ve “paylaşarak gelişme” anlayışında ısrarının ifadesidir. Çin Ulusal Halk Meclisi’nin bu tarihi kararı, Türk milletinin ve Vatan Partisi’nin geleceğe dair güven ve umutlarını güçlendirmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti’ni ve sizi kutluyoruz, engin başarılar diliyoruz.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ve Çin Komünist Partisi’nin merkezinde Xi Jinping Yoldaşın bulunduğu devrimci çekirdeğinin başarıları, yalnız Çin devleti ve halkının değil, aynı zamanda insanlığın ortak başarıları olacaktır.

Sayın Xi Yoldaş,

Ulusal Halk Meclisi 14. Genel Kurulu’nda ABD öncülüğündeki Batılı ülkelerin Çin’e karşı uyguladığı çevreleme ve baskı siyaseti ile gelecekte zorlukların artacağına yönelik vurgunuz tarihi önemdedir.

Evet, önümüzdeki süreçte zorluklar artacaktır. Biden yönetimindeki ABD’nin Asya’yı çevrelemeye yönelik plan ve tehditleri yoğunlaşıyor. Pasifik ve Güney Çin Denizi’nden Ukrayna ve Doğu Akdeniz’e kadar Asya’nın her cephesinde birlikteyiz.

Zorluklara karşı mücadele geleneğimiz ve dayanışmamız, en büyük kuvvet kaynağımızdır. Çin Devriminin Büyük Önderi Mao Zedung’un Jinggang Dağları’nı tırmanma kararlılığı hala ufkumuzu aydınlatmaktadır.

Zorlukları yenmek için ihtiyacımız olan şey özgüvendir. Nitekim Çin Halk Cumhuriyeti’nin 74 yılda yarattığı mucizenin ve bütün başarıların kaynağında bu özgüven bulunuyor. Ülkelerimizin engin tarihsel birikimi ve çetin mücadele geleneklerimizden kuvvet alıyoruz.

Sayın Xi Yoldaş,

Lenin, Atatürk, Sun Yat-sen ve Mao Zedung gibi büyük devrimcilerin önderliğinde başlayan Asya Çağı’nın nihai zaferini kazacağı atılım dönemindeyiz. Atlantik hegemonyacılığına karşı dünya çapında kurulan geniş birliktelik ve ABD’nin arka arkaya aldığı yenilgiler bu tarihsel atılımın kanıtlarıdır.

Çin Komünist Partisi ve Vatan Partisi’nin dava arkadaşlığı bu tarihi süreçte katlanarak pekişecektir.

İnsanlığın ortak geleceğine olan bağlılığımızı ve devrimci sorumluluklarımızı paylaşarak, umutla, güvenle ve saygıyla.

Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı